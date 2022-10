Ispravna politika BS potvrđena i na lokalnim izborima

Podgorica, (MINA) – Ispravna politika Bošnjačke stranke (BS) potvrđena je i na lokalnim izborima, saopšteno je iz te stranke.

Iz BS su rekli da su u četiri opštine kroz samostalan nastup osvojili više od 12 hiljada glasova.

“Na taj način je još jednom potvrđena ispravnost u donošenju odluka BS u prethodnom periodu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, istorijski rezultat u Rožajama, sa osvojenih 7.318 glasova i 22 odbornika u lokalnom parlamentu, pokazatelj da je BS neprikosnoveni politički subjekt u tom gradu.

“Još jednom se zahvaljujemo građanima Rožaja na ovako brojnoj podršci, koju ćemo, sigurni smo, opravdati u narednom periodu”, naveli su iz BS.

Oni su dodali da su odličan izborni rezultat u Bijelom Polju i četiri osvojena mandata, potvrda sve veće podrške koju BS uživa u tom gradu.

Iz BS su kazali da su duplirali broj odborničkih mandata, a da Bošnjaci i muslimani u Bijelom Polju sve više biraju BS kao svog političkog reprezenta.

“To je za nas dodatna odgovornost da u narednom periodu, kroz vršenje vlasti u Bijelom Polju, radimo predano, transparentno, vizionarski i odgovorno, kako bi doprinijeli razvoju grada”, kazali su iz BS.

Oni su rekli da je 1.047 osvojenih glasova u Plavu potvrda da BS ima najstabilnije biračko tijelo u toj opštini.

“Samostalnim nastupom smo pokazali da ne bježimo od suda građana. I u Plavu, kao i u Rožajama i Bijelom Polju, bilježimo rast u broju glasova. Plav će uvijek biti jedna od perjanica Bošnjačke stranke, u to niko ne treba da sumnja”, rekli su iz te stranke.

BS je, kako se navodi, na lokalnim izborima u Baru, sa osvojenih skoro 900 glasova, zabilježila blagi rast u odnosu na prethodne lokalne izbore i osvojila jedan mandat.

Iz te partije su rekli da su tim rezultatom zadržali približno isti procenat u odnosu na prethodne parlamentarne izbore, što, kako su kazali, pokazuje kontinuitet podrške njihovoj politici.

“Sigurni smo da podrška od više od 12 hiljada građana u ove četiri opštine jasno pokazuje da će Bošnjačka stranka biti nezaobilazan faktor svih budućih procesa, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou. Nastavljamo da u koaliciji sa svojim narodom donosimo ispravne odluke”, zaključili su iz BS.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS