Intezitet saobraćaja za osam mjeseci veći oko šest odsto

Podgorica, (MINA) – Prosječni dnevni saobraćaj na regionalnim i magistralnim putevima u Crnoj Gori, za prvih osam mjeseci ove godine, veći je oko šest odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Kako su kazali iz Uprave, intezitet saobraćaja je povećan na gotovo svim putnim pravcima, izuzev dionica na kojima su radovi.

“Najveći rast evidentiran je na putu Buča-Lubnice, odnosno na putnom pravcu od Berana prema Kolašinu preko Lubnica“, ističe se u saopštenju.

Iz Uprave su kazali da je automatski brojač saobraćaja koji je instaliran u mjestu Buča registrovao prolazak 758.061 vozila za prvih osam mjeseci, što je uvećenje od 240 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

„Razlog je što je u martu otvoren tunel Klisura, koji skraćuje dužinu putovanja od Berana do Kolašina za više od 40 kilometara“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je za 21,45 odsto povećan promet saobraćaja i na putu Kolašin-Mateševo, koji je veza auto-puta sa magistralnim putem M-2 Podgorica-Kolašin-Mojkovac.

„Prema podacima dobijenog sa automatskog brojača u Vladošu, za osam mjeseci ovim putem je prošlo 1.842.295 vozi most“, rekli su iz Uprave i dodali da je za petinu porastao i promet na putu Tomaševo-Slijepač most.

U saopštenju se navodi da je najfrenkventniji putni pravac u državi M-11 Lepetane-Krtolska raskrsnica.

„Naš automatski brojač saobraćaja u mjestu Lovanja registrovao je 5.080.574 vozila, oko tri odsto više nego prošle godine“, rekli su iz Uprave.

Prema njihovim riječima, tom saobraćajnicom prosječno je dnevno prolazilo gotovo 21 odsto vozila.

Iz Uprave su rekli da je gotovo isti intezitet saobraćaja evidentiran i na putu M-1, dionica Krtolska raskrsnica-Budva, gdje je za osam mjeseci, prošlo 4.972.671 vozila ili prosječno dnevno više od 20 hiljada.

Najveći pad, kako se navodi, registrovan je na putu Đuđevića Tara-Mojkovac.

„Ovim putnim pravcem za osam mjeseci prošlo je oko 49 hiljada vozila što je oko 54 odsto manje nego u uporednom periodu prošle godine“, rekli su iz Uprave, navodeći da su razlog radovi na sanaciji klizišta u mjestu Sokolovina.

Iz Uprave su kazali da je smanjen intezitet saobraćaja na putnom pravcu od Podgorice prema Kolašinu i obratno, što je i očekivao imajuću u vidu da većina vozača koristi auto-put.

„Prema podacima sa našeg brojača u mjestu Mioska, na tom putnom pravcu došlo je do pada od oko 24 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je naš automatski brojač saobraćaja instaliran u Morači evidentirao pad od oko 22 odsto“, pojasnili su iz Uprave.

Oni su dodali da je, zbog rekonstrukcije, za petinu manji protok saobraćaja i na putu Cetinje-Čekanje.

