Internistička ambulanta od danas u ZO Stari aerodrom

Podgorica, (MINA) – Služba za internu medicinu od danas će usluge pružati u zdravstvenom objektu (ZO) Stari Aerodrom, dok će Centar za djecu sa posebnim potrebama biti smješten u ZO Nova Varoš, saopšteno je iz Doma zdravlja Glavnog grada.

Navodi se da je menadžment Doma zdravlja Glavnog grada odlučio da sve specijalističke ambulante budu smještene u jednom objektu, sa ciljem pružanja kvalitetnih i efikasnih zdravstvenih usluga.

„Od danas u ZO Stari aerodrom će funkcionisati i Služba za internu medicinu“, kazali su iz Doma zdravlja Glavnog grada.

Iz te zdravstvene ustanove rekli su da će tom integracijom pacijenti imati jednostavan pristup uslugama iz oblasti RTG i ultrazvučne dijagnostike, laboratorijskih analiza, internističkih pregleda i pulmoloških konsultacija, sve na jednom mjestu.

„Centar za djecu sa posebnim potrebama će od danas, takođe, biti smješten u ZO Nova Varoš, gdje se i nalaze pedijatrijska savjetovališta“, navodi se u saopštenju.

To će, kako su kazali iz Doma zdravlja Glavnog grada, pružiti dodatnu podršku roditeljima i djeci, omogućavajući im da ostvare sve potrebne medicinske usluge na istom mjestu.

Iz Doma zdravlja rekli su da radno vijeme ambulante i centra ostaje nepromijenjeno, od sedam do 21 sat.

Oni su rekli da taj novi raspored omogućava bolju koordinaciju između različitih specijalističkih timova, unapređujući efikasnost i kvalitet pružanja medicinskih usluga.

„Dom zdravlja Glavnog grada će nastaviti da pruža pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu našim građanima, uprkos svakodnevnim izazovima“, poručili su iz te zdravstvene ustanove.

