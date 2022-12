Institucije sistema nemoćne pred silom samovolje

Podgorica, (MINA) – Tužilaštvo i nadležni državni organi nemoćni su pred silom samovolje Socijalističke narodne partije (SNP), Nove srpske demokratije (NSD), Demokratske narodne partije (DNP) i Demokrata, saopštili su iz šavničkog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Izbori na oba biračka mjesta u Šavniku, u zgradi Opštine i selu Kruševice, su poništeni.

“Razbojništvom, divljanjem i siledžijstvom članova biračkih odbora iz redova koalicije Za budućnost Šavnika, koju čine SNP, NSD i DNP, uz svesrdnu podršku i navijanje njihovih koalicionih partnera Demokrata, i danas je spriječen završetak izbornog procesa u našoj opštini”, kazali su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, taj savez partija, koje evidentno nijesu u duhu sa evropskim vrijednostima, ni osmi krug glasanja na dva biračka mjesta nije dozvolio da se izbori u Šavniku konačno završe.

“Tako primitivci koji u kontinuitetu, iz nedjelje u nedjelju ponavljaju krivična djela povrede prava glasanja, sprečavanje održavanja glasanja i uništavanje dokumenata o glasanju, iskazuju da su jači od države i njenih institucija”, naveli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je očigledno da su tužilaštvo i nadležni državni organi nemoćni pred, kako su rekli, silom samovolje SNP-a, NSD-a, DNP-a i Demokrata.

Iz šavničkog odbora DPS-a naveli su da te partije, nezapamćeno za crnogorske prilike, muče, maltretiraju građane Šavnika i iznova sahranjuju demokratiju u Crnoj Gori.

“Protiv njihove anarhije, nečinjenja nadležnih organa, a u cilju zaštite ustavnog prava građana Šavnika da slobodnom voljom izaberu predstavnike u lokalom parlamentu, kao i njihovog prava na lokalnu samoupravu, borićemo se svim dozvoljenim pravnim sredstvima i u konačnom zaštititi ustavni poredak države od primitivaca”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS