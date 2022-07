Inicirali kontrolno saslušanje Adžića i Brđanina

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) predao je u skupštinsku proceduru inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i direktora Uprave policije Zorana Brđanina povodom postupanja policije u Nikšiću 13. jula.

Kako je saopšteno iz DPS-a, saslušanje su inicirali zbog postupanja pripadnika Uprave policije Centra bezbjednosti Nikšić prilikom obezbjeđivanja skupa na Trgu slobode uz upotrebu hemijskih i drugih sredstava prinude protiv okupljenih građana koji su proslavljali Dan državnosti.

U DPS-u smatraju da nemili događaji, koji su se odigrali u Nikšiću tog dana, govore u prilog tome da su sukobi bili isplanirani.

“Očigledno je i to da policija nije odgovorila adekvatno obezbjeđenju skupa, s obzirom na to da su bili upoznati da je crkveno bratstvo Tvrdoš najavilo okupljanje, te da je dezorijentisanim postupanjem omogućila provokatorima da dođu do grupe koja je slavila na nikšićkom trgu”, kaže se u saopštenju.

Budući da, kako su naveli iz DPS-a, osobe koje su poslate da izazovu incident, pripadnici Uprave policije nijesu zaustavili na ulazu u Manastirsku ulicu, čime bi ujedno i posljedice bile izbjegnute, jasno je da nije postojala šema ili organizacioni plan da se spriječe sukobi.

“Zbog svega navedenog, smatramo neophodnim da se obave saslušanja Adžića i Brđanina kako bi se pred skupštinskim nadležnim radnim tijelom javnosti predočile sve relevantne činjenice”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da su saslušanje inicirali i kako bi se utvrdila odgovornost za “neodgovorno, nesavjesno i očigledno smišljeno ponašanje koje se sastojalo u nepreduzimanju radnji koje je trebalo da spriječe bilo kakav kontakt inspiratora sukoba sa građanima koji su dostojanstvo slavili državni praznik”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS