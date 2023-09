Inicijativa A5 simbol jedinstva i zajedničkih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Američko-jadranska povelja (A5) simbol je jedinstva i zajedničkih vrijednosti, kao i kolektivne ambicije zemalja članica, u cilju ostvarenja vizije mirnog i prosperitetnog regiona, kazao je premijer i koordinator Ministarstva vanjskih poslova, Dritan Abazović.

On je, na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, učestvovao na radnom doručku za šefove diplomatija zemalja članica A5, na poziv ministra vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujara Osmanija, u okviru predsjedavanja te zemlje inicijativom.

„Inicjativa A5 predstavlja simbol jedinstva i zajedničkih vrijednosti, kao i kolektivne ambicije zemalja članica, u cilju ostvarenja vizije mirnog i prosperitetnog regiona“, istakao je Abazović na radnom doručku organzovanom pod nazivom „Siguran, stabilan, integrisan Zapadni Balkan (ne)moguća misija“.

On je naveo da to istovremeno predstavlja izazovnu misiju, imajući u vidu ranjivost Zapadnog Balkana, u kontekstu brojnih prijetnji koji podrivaju njegovu stabilnost.

Abazović je, kako je saopšteno iz Vlade, ukazao na posljedice agresije Rusije na Ukrajinu, kao i kontinuirane hibridne aktivnosti protiv zapadnih demokratija, uključujući i zemlje regiona.

On je naglasio važnost zajedničkog djelovanja zemalja članica na planu snaženja kolektivne stabilnosti i sigurne budućnosti Zapadnog Balkana, kao preduslova za integraciju u evropske i evroatlantske strukture.

„Na toj liniji, istakao je potrebu za većim prisustvom Evropske unije i NATO-a u regionu koji, kako je ocijenio, zahtijeva kontinuiranu pažnju i posvećenost partnera, a u cilju suprotstavljanja prijetnjama i jačanju integriteta Zapadnog Balkana“, navodi se u saopštenju.

Iz Abazovićevog kabineta saopštili su da je radnom doručku inicijative A5 prisustvovao i specijalni američki izaslanik Gabrijel Eskobar.

