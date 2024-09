IMCG: Savjet RTCG u službi politike

Podgorica, (MINA) – Savjet Radio-televizije Crne Gore (RTCG) u službi je politike i otrgnut od javnosti, poručili su iz Instituta za medije (IMCG) povodom načina reizbora generalnog direktora RTCG-a Borisa Raonića.

Iz IMCG su kazali da je način Raonićevog reizbora u potpunosti ogolio prirodu aktulenog Savjeta RTCG-a i potvrdio sumnje da je takav ishod rezultat političkih pogodbi, a ne istinske volje da najvažnija medijska kuća u državi doprinese izgradnji povjerenja u instiutucije sistema i vladavinu prava.

“Jednoglasjem prisutnih članova Savjeta, sa časnim izuzetkom potpredsjednice Savjeta, Marijane Camović Veličković, dajući Raoniću treći mandat, bez obzira na ranije presude sudova o nezakonitom izboru na dužnost generalnog direktora, Savjet je uvrijedio sve dobronamjerne građane i građanke koji izdvajaju oko 20 miliona EUR za rad Javnog servisa”, navodi se u saopštenju IMCG.

Kako se dodaje, nepoštovanjem odluka sudova i reizborom Raonića na koga se te odluke odnose, ignorisanjem opravdanog revolta javnosti u odnosu na aktuelno rukovodstvo i način rukovođenja najvažnijom medijskom kućom u državi, Savjet je potpuno otrgnut od javnosti kojoj treba da služi.

“I stavio se na raspolaganje određenim političkim centrima moći, što je loše po budućnost te medijske kuće i slobodu medija u Crnoj Gori”, naveli su iz IMCG.

Kako su dodali, predstavom za javnost u kojoj protivkandidati nijesu imali šansu, građani su svjedočili nemoći institucija sistema.

“Takva praksa ih udaljava od težnje i potrebe za uspostavljanjem pravednijeg sistema zasnovanog na jednakim šansama, meritokratiji i poštovanju zakona, a ne na moći i kontroli”, zaključuje se u saoptenju IMCG.

