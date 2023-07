Ibrahimović: Predložili smo dopunu principa za formiranje Vlade

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) predložila je dopunu principa za formiranje Vlade, koje je predložio Pokret Evropa sad (PES), kazao je lider BS-a Ervin Ibrahimović, dodajući da nijesu niti će formiranje nove izvršne vlasti uslovljavati resorima.

On je novinarima, nakon sastanka sa predsjednikom PES-a Milojkom Spajićem, rekao da je imao izvanredne, vrlo konstruktivne i prijateljske razgovore sa predstavnicima te partije.

Ibrahimović je kazao da su principi PES-a prihvatljivi, navodeći da su predložili da se oni dopune, kako bi bili pravi temelj buduće Vlade.

„Reći ću vam kratko šta smo mi željeli da inoviramo ili možda obogatimo ove principe, kako bi u pravom smislu oslikavali proevropsku Vladu. Jasno smo naznačili – zaštita Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstva, nulta toleranciju na korupciju“, naveo je Ibrahimović.

On je dodao da imaju kvalitetne predloge za dopunu principa.

„Stvarno sam srećan da su se dva lidera sa saradnicma našli oko evropske priče. Vjerujem da će, kada usaglasimo principe, doći vrijeme i da počne priča o resorima“, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da vjeruje da će, poslije toga, postići dogovor, koji će biti „dogovor pomirenja“ u Crnoj Gori.

Upitan da li su na današnjem sastanku razgovarali o resorima, Ibrahimović je odgovorio odrično, navodeći da moraju prvo da usaglase na kojim principima će ta Vlada raditi.

„Najmanje su važna mjesta u ministarstvima, ne kažem da su nevažna, ali, prije svega, kao odgovorni ljudi vjerujem da ćemo kandidovati najbolje ljude i da će oni odgovoriti zadatku“, rekao je Ibrahimović.

BS, kako je poručio, niti je uslovljavala niti će uslovljavati sa resorima.

„Ajde prvo da dogovorimo osnovne principe, mandatara, pa poslije možemo da pričamo i o resorima“, dodao je Ibrahimović.

On je, odgovarajući na pitanje da li imaju neke rezerve prema tome ko bi mogao eventualno da uđe u Vladu, kazao da vjeruje da su svi odgovorni i politički zreli da gledaju u budućnost, i da treba da se, na osnovu ovih principa, jasno opredijele svi budući konstituenti vlade.

