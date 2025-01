Ibrahimović: Mandićeva čestitka grubo narušavanje dobrosusjedskih odnosa

Podgorica, (MINA) – Čestitka predsjednika Skupštine Andrije Mandića upućena rukovodstvu Republike Srpske (RS) predstavlja grubo narušavanje bilateralnih i dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH), kazao je ministar vanjskih poslova i lider Bošnjačke stranke, Ervin Ibrahimović.

Mandić je ranije danas uputio čestitku rukovodstvu RS povodom 9. januara, koji se u tom bosanskohercegovačkom entitetu proslavlja kao Dan RS, iako ga je Ustavni sud BiH više puta proglasio neustavnim.

“Čestitke najviših državnih zvaničnika Crne Gore, pa time i predsjednika Skupštine, upućene povodom praznika koji je Ustavni sud nama susjedne i prijateljske BiH proglasio neustavnim, predstavljaju grubo narušavanje bilateralnih i dobrosusjedskih odnosa dvije države”, naveo je Ibrahimović na mreži X.

On je istakao da poštovanje suvereniteta i integriteta međunarodno priznatih država i odluka njihovih organa predstavlja temelj dobrih bilateralnih odnosa.

Prema riječima Ibrahimovića, tendencija narušavanja tih odnosa nije u interesu Crne Gore, njene međunarodne pozicije i evropskih integracija.

“U tom smislu najoštrije, kao i većinska Crna Gora, osuđujem čestitke upućene od predsjednika Skupštine Crne Gore, a povodom praznika koji je u BiH proglašen neustavnim, pitajući se koji je naš naredni međunarodni prijatelj i partner na redu za narušavanje odnosa i kome u prilog”, naveo je Ibrahimović.

