Ibrahimović: BS će zaustaviti devastaciju Gusinja

Podgorica, (MINA) – Gusinje ima budućnost i Bošnjačka stranka (BS) će zaustaviti devastaciju tog grada, poručio je predsjednik i nosilac liste te partije, Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz BS-a, Ibrahimović je, na promotivnom skupu u Gusinju, kazao da je taj grad dao mnogo pametnih ljudi iz kulture, nauke i biznisa.

“Ali sve su to uspjeli da stvore van svog grada. To je iz razloga jer su im sve te druge države dozvolile da svoj potencijal tamo i pokažu”, rekao je Ibrahimović.

On je poručio da gusinjski kraj ima budućnost i da će BS zaustaviti devastaciju Gusinja.

„Možemo reći da svi imamo po malo krivice za ovo stanje, ali vjerujte, BS najmanje”, naveo je Ibrahimović.

On je dodao da su se zato danas okupili, da kažu da Gusinje ima budućnost i da se mora zaustaviti devastacija tog grada.

Ibrahimović je kazao da su, koliko su prilike dobili, doprinijeli razvoju sjevera i tog kraja.

“Ovaj put Podgorica-Gusinje, preko Albanije, koliko smo mogli kroz rad u parlamentu, mi smo to pitanje držali visoko u agendi. Kada smo se mi pitali u periodu od 2016. do 2020, taj put se i otvorio“, naveo je Ibrahimović.

On je poručio da Bošnjaci samo žele iste uslove kao i ostali narodi.

„Boli me siromaštvo u kojem živi naš narod. Mi to nijesmo zaslužili”, kazao je Ibrahimović.

Kako je rekao, narod koji je pametan, sa tako bogatom istorijom, kulturom, tradicijom, ne treba da živi ovako.

“Ali, to će se promijeniti kada se udružimo. Mi smo jedno i to ćemo pokazati 11. juna“, naveo je Ibrahimović.

