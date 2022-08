I dalje se utvrđuju okolnosti smrti napadača

Podgorica, (MINA) – Uprava policije saopštila je da se i dalje utvrđuje da li je V.B. (34), koji je na Cetinju ubio deset osoba i ranio šest, preminuo od posljedica teškog ranjavanja, ili projektila koji je naknadno ispalio građanin.

Iz policije su kazali da do sada sprovedene mjere i radnje ukazuju da je jedan od projektila koji su ispalili policijski službenici pogodio V.B. i tom prilikom ga teško ranio.

Kako su naveli, dežurnu službu Odjeljenja bezbjednosti (OB) Cetinje je u petak, u 15 sati i 30 minuta, više građana obavijestilo da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Medovina.

„Takođe, na osnovu do sada sprovedenih izviđajnih radnji, uključujući i izjave, odnosno prikupljena obavještenja proizilazi da je oko 15 sati i 30 minuta V.B. obavio telefonski razgovor sa drugom osobom“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da identitet te osobe za sada, iz razloga zaštite oštećenih i svjedoka, neće saopštavati.

Kako su naveli, V.B. je u tom razgovoru, između ostalog, saopštio da je u svojoj kući lišio života porodicu koja je kod njega stanovala, odnosno dvoje maloljetnika.

„Ovom razgovoru je prethodio još jedan razgovor o čijoj sadržini i identitetu osoba se za sada, iz istih razloga, nećemo izjašnjavati, ali koji potvrđuju prethodne navode“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su na lice mjesta hitno upućeni raspoloživi policijski službenici.

Navodi se da su policijski službenici prilikom dolaska, u blizini naselja Medovina, čuli pucnje, vrisku i galamu mještana.

„Istovremeno, vidjevši ih osumnjičeni V.B. je upotrijebio vatreno oružje prema policijskim službenicima koji su, uslijed ispunjenosti zakonskih uslova, uzvratili upotrebom vatrenog oružja u cilju onesposobljavanja napadača“, kaže

se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su tada policijski službenici u pravcu izvršioca teškog krivičnog djela ispalili oko 20 projektila.

Kako su naveli, prilikom razmjene vatre u tom događaju, jedan službenik Uprave policije ranjen je u predjelu glave.

„Do sada sprovedene mjere i radnje ukazuju da je jedan od projektila koji su ispalili policijski službenici pogodio V.B. i tom prilikom ga teško ranio“, rekli su iz policije.

„Nakon naizmjenične upotrebe vatrenog oružja od policijskih službenika i V.B, shodno njihovim izjavama i izvještajima, u jednom trenutku više nije bilo upotrebe oružja od V.B“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da to potvrđuje i izjava svjedoka koji je telefonom razgovarao sa V.B. oko 15 sati i 50 minuta, odnosno dvadesetak minuta poslije telefonskog razgovora koji je prethodno vodio V.B.

„Prema izjavi svjedoka, u telefonskom razgovoru od 15 sati i 50 minuta, V.B. je izjavio da je ubio veći broj osoba i da je teško ranjen i da misli da neće preživijeti“, navodi se u saopštenju.

Policija, kako su rekli, nije izlazila sa saopštenjima za javnost iz objektivnih razloga, odnosno sve dok nesumnjivo nijesu bile utvrđene činjenice i posljedice u tom, za crnogorske okolnosti, nezapamćenom slučaju.

Oni su dodali da vjeruju da je to bio jedini odgovoran pristup, a posebno imajući u vidu da bi objavljivanje bilo kakvih nedovoljno provjerenih informacija, a takvih je, imajući u vidu osobenost okolnosti, bilo mnogo, i mogle su voditi negativnim posljedicama.

Kako su naveli, odmah po izvještavanju policijskih službenika o okolnostima na licu mjesta i lociranja ranjenog počinioca teških krivičnih djela, kao i blokiranja dijela područja radi zaštite građana i stvaranja preduslova za djelovanje taktičke jedinice, otpočeta je procedura angažovanja specijalne taktičke jedinice (PTJ).

Iz policije su rekli da je u međuvremenu V.B. umro.

„I dalje se utvrđuju okolnosti da li je smrt nastupila kao posljedica teškog ranjavanja, ili naknadnog ispaljivanja projektila, na za sada tačno neutvrđen način, od strane građanina“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da imaju određene podatke i indicije, koji se provjeravaju daljim policijsko – tužilačkom aktivnostima.

Navodi se da će Uprava policije, takođe, shodno procedurama, u okviru kompletnog utvrđivanja činjenica o slučaju, provjeriti i sva postupanja policijskih službenika kako bi mjerodavno utvrdili da li su bila u skladu sa zakonom i standardima.

„U interesu javnosti, ukazujemo da na osnovu prikupljenih saznanja postoje indicije, zasnovane na iskazima osoba iz neposrednog okruženja V.B, koje su ukazivale na promjene u njegovom ponašanju, ali ne i na potencijalno izvršenje takvog zločina, te je tim povodom bio zakazan specijalistički pregled V.B“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naglasili da ne postoje saznanja, niti je policiji prijavljivano, da su postojali raniji konflkti, niti bilo kakav prethodni napad u posljednjem periodu V.B. na porodicu podstanara.

„U istom smislu, ne treba dovoditi u uzročno – posljedičnu vezu izvršenje tog teškog zločina sa bilo kakvim protivpravnim ponašanjima iz prethodnog perioda“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije apelovali su na solidarnost i da se tragični događaj ne zloupotrebljava u javnom životu i društvenim mrežama, kroz stavljanje u pogrešan ili manipulativan kontekst.

Kako su kazali, zlonamjerno, netačno i neutemeljeno iznošenje činjenica u odnosu na pojedince, kao i slijed događaja, nije izraz ni poštovanja prema žrtava niti pomaže nadležnim institucijama da sve procedure okončaju u skladu sa zakonom.

„Veoma je važno, posebno u kontekstu brojnih neodgovornih komentara, objava, saopštenja i ponašanja da se spriječe bilo kakvi povodi za dalje konflikte između porodica, a pogotovo u okviru negativnih običaja koji treba da budu iskorijenjeni na području Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su apelovali na medije da koriste komunikaciju sa policijom i tužilaštvom i da, shodno profesionalnim standardima, provjeravaju sve navode na tim adresama prije objavljivanja.

„Uprava policije će nastaviti da informiše javnost o svim detaljima slučaja, a izražavamo nadu i da će javnost imati razumijevanja da svaka informacija koju Uprava policije daje zahtijeva višestruke provjere, a što zahtijeva određeno vrijeme“, navodi se u saopštenju.

