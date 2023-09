HRA: Sudski savjet nije obrazložio svoje propuste

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet je, poslije pet mjeseci neopravdanog odlaganja, izabrao 11 sudija osnovnih sudova, ali bez obrazloženja o tome da li je i kako ispravio propust da propisno rangira šestoro kandidata koji su stekli isti broj bodova, rekli su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Sudski savjet je u petak izabrao i rasporedio 11 sudija osnovnih sudova, koje će sjutra položiti svečanu zakletvu pred tim pravosudnim organom.

Iz HRA su naveli da, iako je prvobitno bilo nezadovoljnih kandidata, koji su uložili prigovor zbog izostanka žrijebanja kojim bi se utvrdio redosled kandidata s istim brojem bodova, izgleda da su sada svi dobili sudove kojima su se nadali i da Sudski savjet i nije bio prinuđen da svoj propust naknadno bilo kako ispravlja.

“Međutim, zabrinjava to što Sudski savjet ne smatra da ima bilo kakvu obavezu da javnosti obrazloži svoje propuste”, rekli su iz HRA.

Oni su naveli da nije objašnjeno zbog čega je odugovlačeno da se čak pet mjeseci popune upražnjena mjesta u preopterećenim sudovima, niti zašto se otišlo na odmor pre nego što je to učinjeno.

Kako su iz HRA dodali, nije objašnjeno ni kako je i zašto došlo do propusta prilikom izbora kandidata za sudije, zašto se ćutalo o tome čak dvije godine, kao ni ko je odgovoran i kako spriječiti da se isti propust ubuduće ponovi.

“U periodu kada je propust nastao, članovi Sudskog savjeta su bili predsjednica Vesna Simović Zvicer, Loro Markić i Dobrica Šljivančanin – tri ugledna pravnika, koji su najiskusniji članovi Savjeta – u njemu se nalaze već devetu godinu jer Skupština u posljednih pet godina nije bila sposobna da izabere nove članove”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, oni su u međuvremenu učestvovali i u spornim izborima predsjednice Vrhovnog suda na treći mandat, izborima istih predsjednika sudova na višestruke mandate, u ocjenjivanju intervjua kandidata kojima nije bilo postavljeno ni jedno pitanje, i višemjesečnom kašnjenju u raspoređivanju obučenih kandidata za sudije u sudove u kojima je sudijski kadar prepolovljen.

“Snažno apelujemo da Skupština Crne Gore prioritetno izabere nova tri člana Sudskog savjeta iz redova uglednih pravnika”, rekli su iz HRA.

Oni su naveli da novi ljudi moraju da doprinesu postizanju transparentnog, zakonitog i blagovremenog izbora sudija u Crnoj Gori, i podstaknu njen napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.

