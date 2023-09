HRA: Abazović da ne šalje Vučinića u diplomatsku misiju

Podgorica, (MINA) – Osobe koje na bilo koji način primjenjuju ili podržavaju torturu kao metod policijskog rada nemaju šta da traže u međunarodnim odnosima demokratskih država, kazali su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz HRA su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da su upozorili rukovodioca Ministarstva spoljnih poslova Dritana Abazovića da u diplomatsku misiju Crne Gore u Sloveniji ne šalje službenika Uprave policije Miloša Vučinića.

Vučinić je, kako su rekli iz te nevladine organizacije (NVO), kamerom snimljen kako zlostavlja osobu lišenu slobode, i onda je rukovodio policijskom operacijom u kojoj je policija primjenjivala torturu da bi iznudila lažne iskaze i optužila nevine ljude.

„HRA smatra da osobe koje na bilo koji način primjenjuju ili podržavaju torturu kao metod policijskog rada nemaju šta da traže u međunarodnim odnosima demokratskih država“, naveli su iz te NVO.

