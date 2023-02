Hitno imenovati opštinske izborne komisije u skladu sa zakonom

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je skupštine opština Andrijevica i Nikšić da imenuju opštinske izborne komisije (OIK) u tim gradovima u skladu za Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević ukazala je da je u toku izborni proces za predsjedničke izbore i da je od esencijalne važnosti da ga sprovode zakonito imenovane OIK u punom kapacitetu.

Ona je rekla da to predstavlja ozbiljan problem u izbornom procesu budući da zakonski rokovi za obavljanje pojedinih poslova OIK-a već teku.

„Ne smijemo dozvoliti da se i ovoga puta političke igre i neodgovornost lokalnih samouprava negativno odraze da izborni postupak“, poručila je Kovačević.

Kako je navela, u Nikšić, gdje su izbori održani u martu 2021. godine, još nije imenovana nova OIK.

„Prema saznanjima naših opštinskih koordinatora, radi se o političkim razlozima gdje se zbog partijskih interesa odlaže imenovanje ovog važnog organa“, rekla je Kovaćević.

Ona je pojasnila da se izborne komisije imenuju nakon konstituisanja novoizabrane skupštine, na vrijeme od četiri godine.

„U opštini Andrijevica skupština opštine je imenovala opštinsku izbornu komisiju, ali nije pravilno primijenila Zakon o izboru odbornika i poslanika, pa za predsjednika nije imenovan predstavnik izborne liste koja je na lokalnim izborima osvojila najveći broj mandata“, rekla je Kovačević.

Kako je podsjetila, prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, opštinsku izbornu komisiju čine predsjednik i četiri člana u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.

„Dva člana stalnog sastava opštinske izborne komisije imenuju se na predlog opozicije“, navela je Kovačević.

Ona je dodala da se za predsjednika OIK-a imenuje kandidat političke partije, odnosno podnosioca izborne liste koja je na prethodnim izborima dobila najveći broj odborničkih mandata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS