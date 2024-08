Grupa NVO: Do funkcije direktora škole opet preko partije

Podgorica, (MINA) – Centralizovani izbor direktora škola ponovo omogućava dominaciju političke podobnosti u vaspitno-obrazovnom sistemu, ocijenili su iz šest crnogorskih nevladinih organizacija (NVO).

U zajedničkom saopštenju Akcije za ljudska prava, Juventasa, Udruženja Roditelji, Prime, Foruma MNE i CAZAS-a navodi se da je Skupština izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, na predlog poslanika Pokreta Evropa sad, unazadila način izbora direktora vaspitno-obrazovnih ustanova, tako što će ih umjesto školskog odbora ponovo birati resorni ministar.

“Centralizovani izbor direktora škola ponovo omogućava dominaciju političke podobnosti u vaspitno-obrazovnom sistemu”, smatraju u NVO.

Oni su ocijenili da se na taj način omogućava promocija partijskih poslušnika, umjesto samostalnih stručnjaka, koji bi morali da obezbijede konkurentnost novih generacija školovanih u Crnoj Gori, u Evropskoj uniji.

“Isto retrogradno rješenje uvela je Vlada pod vođstvom Demokratske partije socijalista 2010. godine, kao odgovor na višemjesečne proteste u Cetinjskoj gimnaziji 2009, do kojih je došlo jer je ministar odbio da potvrdi odluku školskog odbora o izboru direktora”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nedostatke takvog rješenja posljednji put pokazala i odluka bivše resorne ministarke Vesne Bratić da smijeni oko 140 direktora vaspitno-obrazovnih ustanova.

Iz šest NVO su rekli da sada sudovi utvrđuju da su te smjene bile nezakonite.

“Podsjećamo i da su naše NVO doprinjele da se 2023. godine usvoje izmjene Opšteg zakona o obrazovanju i izmijeni ovlašćenje ministra da bira i razriješava direktore”, navodi se u saopštenju.

Iz grupe NVO su rekli da je u toku rad na izmjenama Opšteg Zakona o obrazovanju i da se radna grupa, koju je oformilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, intenzivno od juna bavila pripremom nacrta izmjena.

“Postavlja se pitanje čemu onda služe stručne radne grupe i javne rasprave, kada se ovako ozbiljna zakonska rješenja mijenjaju na prečac u parlamentu, samo na osnovu političkih dogovora”, kaže se u saopštenju.

Iz grupe NVO su rekli da imaju predstavnicu u toj radnoj grupi, koja će, nakon što je u subotu izmijenjen Opšti zakon o obrazovanju, insistirati da se vrati pređašnje rješenje.

“Uz dodatno unapređenje odredbi koje će spriječiti opstrukcije školskih odbora, koji ne smjenjuju direktore za koje prosvjetna inspekcija utvrdi kršenje zakona”, navodi se u saopštenju.

Iz grupe NVO su kazali da su svjesni da u radu školskih odbora postoje brojni propusti i zloupotrebe.

“Međutim, ti se problemi mogu i moraju rješiti adekvatnim unapređenjem i preciziranjem zakonskih odredbi, umjesto vraćanja točka istorije unazad i

nametanja prosvjeti nove političke kontrole”, ističe se u saopštenju.

