Grlić Radman: Ako izostane dogovor, moguće uključivanje međunarodnog suda

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman kazao je da se može razmotriti uključivanje međunarodnog suda ukoliko se pitanje vlasništva nad brodom “Jadran” ne riješi bilaterarno i dogovorom.

Grlić Radman, koji zajedno sa ministrom odbrane Ivanom Anušićem boravi u Crnoj Gori povodom proslave Dana hrvatskog naroda, danas je posjetio Bar.

On je kazao da je “Jadran” samo simbol i da mnogo toga u vezi sa vojnom imovinom treba riješiti, prenosi HRT.

“Mi očekujemo povratak školskog broda “Jadran” u matičnu luku Split. Vrijeme prolazi, moramo to što brže rješavati”, dodao je Grlić Radman.

On se u subotu susreo s crnogorskim šefom diplomatije Filipom Ivanovićem s kojim je, kako je rekao, razgovarao o nizu otvorenih pitanja između Hrvatske i Crne Gore.

“Razgovarali smo o Prevlaci, jasna je granica na kopnu na temelju Badinterove komisije. Želimo razgovarati o granici na moru i čekamo da Crna Gora imenuje članove komisije kako bismo razgovarali o tom problemu”, rekao je za Grlić Radman za Hinu.

Što se tiče školskog broda “Jadran”, Grlić Radman smatra da je to hrvatski brod koji se u trenutku raspada bivše države našao na remontu u Tivtu i tamo ostao.

“Mi ga smatramo otuđenom imovinom i tražimo da se vrati u matičnu luku Split. Ako to ne možemo riješiti bilaterarno i dogovorom, možemo razmotriti mogućnost uključivanja međunarodnog sudišta”, rekao je Grlić Radman.

On je rekao da je Hrvatskoj stalo do susjeda i da ta zemlja nema skrivenu agendu, već da želi da pomogne Crnoj Gori.

