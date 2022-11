Građani traže povlačenje zakona o predsjedniku i vanredne izbore

Podgorica, (MINA) – Povlačenje izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore, dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda i održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, zahtjevi su građana koji su protestovali večeras na platou ispred crnogorskog parlamenta.

Prema procjeni organizatora, na skupu je bilo oko 15 hiljada ljudi.

Zahtjeve građana je na početku protesta pročitao Nebojša Mrvaljević, izvršni direktor foruma slobodnih građana “Luča”, u čijoj organizaciji je protest održan.

„Zahtijevamo da se spriječi rušenje ustavnog poretka Crne Gore i da izmjene Zakona o predsjedniku budu povučene. Zahtijevamo dogovor oko sudija Ustavnog suda kako bi se obezbijedili uslovi za održavanje izbora“, naveo je Mrvaljević.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković kazao je da se udarilo na temelje građanske, moderne i evropske Crne Gore.

“Sada su se usudili da udare na Ustav, na pretke koji su krv prolivali i na majku Crnu Goru”, rekao je Živković.

On je poručio „da su ih potcijenili“.

“Potcijenili su nas vjerujući da je sve završeno. Ne da nije završeno, tek smo počeli, čuće nas svakog dana i na svakom mjestu”, rekao je Živković.

On je kazao da od večeras više ništa neće biti isto.

“Nema više umivene retorike, nema više pristojnosti sa rušiteljima. Vidio sam im strah u očima, velike su kukavice”, naveo je Živković.

On je rekao da se ne bore samo da sačuvaju institucije i Ustav, već da se u knjigama uči kako su stali na branik građanske i evropske Crne Gore.

“Nećemo nijemo stajati, ovo je bedem preko kojeg neće preći”, kazao je Živković.

On je ocijenio da su Crnoj Gori potrebni izbori.

“Moramo se vratiti što prije na evropski put. Da odbranimo naše građansko opredjeljenje, institucije”, naveo je Živković.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Adnan Striković kazao je da ih je večeras okupila ideja slobodarske, multietničke, multivjerske i građanske Crne Gore.

“Zakon i Ustav ove države moraju biti sveti svima”, rekao je Striković.

Portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević kazao je da je večeras skup odbrane Ustava Crne Gore.

“Večeras ćemo jasno poslati poruku da nećemo dozvoliti gaženje Ustava države”, naveo je Zirojević.

On je rekao da su njihovi politički oponenti mislili „da se ne snalaze na ulici, i vidjeli su da se snalaze“.

„Ne plaše nas Dritanovi suzavci i gumeni meci, ne plaši nas ni njegova vika i dreka, ni njegove prijetnje. Građansku Crnu Goru izdajnička klika Dritana Abazovića neće poraziti”, kazao je Zirojević.

On je rekao da nema dogovora sa onima koji gaze Ustav.

Zirojević je naveo da je važno istaći da je Predsjednik države institucija.

„Zbog toga smo dužni, ne samo zbog aktuelnog predsjednika, nego i svakog budućeg, da ne dozvolimo njegovo ponižavanje. Tražimo povlačenje zakona o predsjedniku, dogovor oko sudija Ustavnog suda i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora“, istakao je Zirojević.

Jelena Marković iz Liberalne partije (LP) kazala je da gaženje Ustava nije evropski put.

“Svi koji smo se okupili ovdje večeras smo ustavobranitelji”, poručila je Marković.

Ona je rekla “da izdajnici žele da Ustav prilagode sebi i interesima drugih država”.

Marković je navela da je Ustav Crne Gore urušen potpisivanjem, kako je kazala, sramnog Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali i sa izmjenama Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

“Nije Crna Gora prćija Aleksandra Vučića i nikada biti neće”, rekla je Marković.

Ona je ocijenila da je Crna Gora za dvije godine dovedena do ruba propasti.

Predsjednik Opštine Šavnik Jugoslav Jakić kazao je da mu je puno srce zato što se zajedno bore za Crnu Goru.

“Nemamo svetijeg zadatka nego da odbranimo Crnu Goru”, rekao je Jakić.

On je kazao da će njihova ljubav prema Šavniku poraziti svakog neprijatelja.

“Probudite se uspavane institucije, svijete probudi se, i dajte nam podršku da sačuvamo Crnu Goru”, poručio je Jakić.

Tanja Bokan kazala je da je uvijek tu gdje se brani Crna Gora.

“Ovo je protest svih građana, bez obzira na razlike, koji brane institucije i državno dostojanstvo”, rekla je Bokan.

Građani su nosili zastave Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Evropske unije.

Okupljeni su nosili transparente na kojima piše “Stop sijanju mržnje”, “Ima nas, ne damo Ustav, hoćemo izbore”, “Ima nas za Crnu Goru! Za EU!”, “Nemamo više izbora – Idemo na izbore!“, “Ne damo te Crna Goro”.

Protestu su prisustovali predstavnici DPS, SDP-a, LP-a i SD-a.

