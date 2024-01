Građani sa nultom pozitivnom i A negativnom krvnom grupom da daju krv

Podgorica, (MINA) – Zavod za transfuziju krvi pozvao je građane sa nultom pozitivnom (0+) i A negativnom (A-) krvnom grupom da posjete tu ustanovu i daju krv.

Iz Zavoda su, u objavi na društvenim mrežama, istakli da su zbog praznika smanjene zalihe te dvije krvne grupe.

“Molimo naše sugrađane koji se dobro osjećaju i imaju između 18 i 65 godina, da nas posjete i pomognu u obezbjeđivanju stabilnih zaliha krvi za liječenje svih bolesnika kojima je krv nezamjenjivi lijek”, poručili su iz Zavoda.

Oni su naglasili da su stabilne zalihe krvi neophodne da bi se spasio život.

