Simović: Zabrinjava najava razdvajanja inspekcija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bez umrežavanja i saradnje inspekcija ne može se obavljati kvalitetan nadzor, saopštio je glavni inspektor rada i koordinator tržišne inspekcije u Upravi za inspekcijske poslove (UIP), Srđan Simović.

On je, gostujući u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG, kazao da inspektore zabrinjava najava da će u narednom periodu doći do razdvajanja inspekcija.

Simović je, komentarišući najavu ukidanja Uprave za inspekcijske poslove i vraćanje inspektora u ministarstva, rekao da njima uvezanost svih inspekcija olakšava trenutni sistem rada, prenosi portal RTCG.

On je saopštio da ljetnju turističku sezonu dočekuje 26 inspektora na teritoriji cijele Crne Gore. Iako smatra da bi taj broj trebalo da bude veći, on je kazao da se i sa trenutnim brojem inspekcija radi maksimalno.

“Kad se oduzmu oni koji su na godišnjem odmoru ili su opravdano odsutni zbog bolovanja, stvara se slika da je situacija na terenu takva da od 17 do 20 inspektora funkcioniše na teritoriji cijele Crne Gore”, kazao je Simović.

Prema njegovim riječima, u fokusu nadzora je sve ono što predstavlja turističku ponudu, a to su hoteli, restorani, kafići, brodovi i turističke agencije.

Za vrijeme obilježavanja Međunarodnog praznika rada, 1. i 2. maja, tržišna inspekcija kontrolisala je poštovanje Zakona o unutrašnjoj trgovini i tom prilikom zatvorila 13 poslovnih objekata, pri čemu je izdato 20 prekršajnih naloga u iznosu od 12 hiljada EUR. Od navedenih 13 objekata pet je u Budvi, četiri u Baru, tri u Kotoru i jedan u Ulcinju.

Tokom ova dva praznična dana inspekcija rada je izvršila 53 inspekcijska nadzora na teritoriji cijele Crne Gore. Najviše nepravilnosti konstatovano je u primorskim opštinama.

Simović ukazuje da su neprijavljeni radnici česta nepravilnost koju Inspekcija kontroliše, ali ne u onoj mjeri u kojoj je to bilo prethodnih godina.

“Zaista smo po tom pitanju rigorozni. To je apsolutno prioritet u radu. Gledamo da pokrijemo cijelu teritoriju države, a često i rotiramo inspektore iz jedne u drugu opštinu, i to je dalo značajne rezultate. Ne srećemo se često sa ovim vidom prekršaja, ali pratimo ga konstantno. Češće su kontrole u sektoru građevine i ugostiteljstva. Kad je u pitanju rad stranaca, čini se da poslodavci ne mogu da obezbijede dozvolu za boravak ili rad, pa tu dolazi najčešče do ovog vida prekršaja”, zaključio je Simović.

