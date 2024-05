Blagi rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak S&P 500 i Dow Jones blago porasli, ali se trgovalo oprezno, jer nije bilo novih vijesti koje bi mogle podstaći tržište.

Dow Jones je ojačao 0,08 odsto na 38.884 boda, dok je S&P 500 porastao 0,13 odsto na 5.187 bodova. Nasdaq indeks oslabio je 0,1 odsto na 16.332 boda, prenosi Hrportfolio.

Nakon tri dana znatnog rasta indeksa, u utorak se na najvećoj svjetskoj berzi trgovalo oprezno.

Podršku tržištu i dalje pruža nada ulagača da će američka centralna banka početi da smanjuje kamatne stope u septembru, nakon što su podaci, objavljeni prošloga petka, pokazali da se tržište rada “hladi”, što bi moglo značiti da bi idućih mjeseci inflacija mogla popustiti.

Ulagače u tom uvjerenju nije pokolebao ni predsjednik ogranka Feda u Minneapolisu Neel Kashkari, koji je kazao da bi zbog povišene inflacije i snažnog tržišta nekretnina Fed mogao zadržati kamate na sadašnjim nivoima i u ostatku godine.

Podršku tržištu pružaju kvartalni poslovni rezultati kompanija. Dosad je više od 400 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo rezultate, pri čemu ih je oko 77 odsto nadmašilo očekivanja po pitanju zarada.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,22 odsto na 8.313 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,4 odsto, na 18.430 bodova, a pariski CAC 0,99 odsto na 8.075 bodova.

Snažan rast indeksa zahvaljuje se očekivanjima da bi Evropska centralna banka već idućeg mjeseca mogla smanjiti kamatne stope.

