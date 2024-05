Crna Gora na dobrom putu da u kratkom roku završi pregovore sa EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na dobrom putu da u relativno kratkom roku zatvori sva pregovaračka poglavlja, kazao je specijalni izaslanik Ministarstva vanjskih poslova Austrije za Zapadni Balkan Johanes Ajgner u razgovoru sa crnogorskim glavnim pregovaračem sa Evropskom unijom (EU) Predragom Zenovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Zenović je, tokom radne posjete Beču, imao više bilateralnih sastanaka.

Ajgner je istakao da je Austrija snažno posvećena procesu proširenja, zasnovanom na ostvarenim rezultatima.

„Iako je teško govoriti o tačnom datumu pristupanja, Crna Gora je na dobrom putu da, u relativno kratkom periodu zatvori sva pregovaračka poglavlja“, naveo je Ajgner.

Zenović je istakao da Crna Gora cijeni kontinuiranu podršku Austrije, koja je, kako je kazao, pomogla da se neki reformski procesi na putu integracija ubrzaju i realizuju.

On je predstavio napredak Crne Gore u proteklih nekoliko mjeseci i kazao da očekuje da će napori biti vrednovani dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) na Međuvladinoj konferenciji u junu.

“Vjerujem da su rezultati koje smo ostvarili u posljednjih pola godine najbolji pokazatelj snažne želje i odlučnosti Crne Gore da ispuni sve obaveze i zauzme svoje mjesto u evropskoj porodici”, rekao je Zenović.

On je kazao da očekuje da su evropski partneri to prepoznali i da će dobijanje IBAR-a omogućiti da Crna Gora uđe u finalnu fazu procesa pristupanja.

Kako je saopšteno iz MEP-a, Zenović je razgovarao i sa zamjenicom premijera za evropske integracije Moldavije Kristinom Gerasimovom.

Navodi se da su sagovornici razgovarali o iskustvima i dobrim praksama u okviru pregovaračkog procesa, naročito u pogledu pregovaračke strukture i modela koji su se pokazali najučinkovitijim.

Kako se dodaje, Zenović i Gerasimova su istakli spremnost za produbljivanje saradnje, a u tom kontekstu su razgovarali i o modalitetima za međusobnu razmjenu ekspertize i podršku u daljem procesu pristupanja.

