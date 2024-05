Olimpijska mreža: Neumorno širimo poruku o važnosti entuzijazma nastavnika fizičkog vaspitanja

JEDAN mijenja svijet! Donijevši radost sporta, vrijednu donaciju sportske opreme i osmijehe, olimpijska mreža stigla je ovoga puta u OŠ Mahmut Lekić u Tuzima. Ispred kompanije One koja neumorno širi poruku o važnosti entuzijazma tog jednog koji može učiniti puno za dobrobit društva, njen izvršni direktor Branko Mitrović istakao je ulogu nastavnika fizičkog vaspitanja u školama.

„Škola zauzima važno mjesto u životima naše djece, u kontekstu učenja, ali prije svega vaspitanja i pravih vrijednosti. Upravo na časovima fizičkog djeca od njihovih nastavnica i nastavnika uče se olimpijskim vrijednostima koje u stvari predstavljaju osnov za odnos prema okruženju, sjutra svojoj profesiji, pa i prema njima samima. Ako sebe vidimo kao nekoga ko igra fer, ko poštuje saigrače, ko zna vrijednost solidarnosti i ko se bavi sportom, mi već koračamo ka budućnosti sa najvećim bogatstvom koje možemo zamisliti. Sa zdravljem i zdravim uvjerenjima”, poručio je Mitrović djeci u Tuzima.

Nastavnici fizičkog vaspitanja su fokus inicijative koju su pokrenuli Crnogorski olimpijski komitet, kompanije One i Sport Vision uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Škola u Tuzima peta je koju je ovaj sportski karavan posjetio.

”Naš zajednički cilj je zdravo dijete koje teži vrijednostima i vrlinama. Projekat ,,Jedan mijenja svijet” je izvanredna inicijativa koja zaslužuje punu podršku nastavnika fizičkog vaspitanja naše škole. Ubijeđena sam da je moć jedne osobe da čini dobro i mijenja svijet univerzalna, posebno u radu s djecom”, rekla je Alma Poljak, nastavnica fizičkog vaspitanja OŠ Mahmut Lekić.

“Savremenu školu nije moguće zamislisti bez potrebnih rekvizita i stručno vođene nastave. Fizičko vaspitanje kao podrška mentalnom zdravlju, lokomotornom, kardiovaskularnom i respiratornom sistemu, te našem duhu i duši, čini ovaj nastavni predmet najznačajnim za zdrav razvoj naših mališana. Kao nastavnik izražavam veliku zahvalnost za ovu donaciju”, kazao je Simon Ivezaj, nastavnik fizičkog vaspitanja ove škole.

Kolektiv škole u Tuzima vjeruje i da je od najveće važnosti da se omogući djeci da ljubav prema sportu otkriju u najranijem uzrastu.

”Zajedno možemo osigurati da djeca kroz igru, sport i fizičke aktivnosti rastu zdravo i srećno, da otkriju svoje talente i da uz našu podršku i ohrabrenje dalje razvijaju svoj puni potencijal. Ako ne utičemo u ranim godinama da se fizička aktivnost izgradi kao dio kulture, kasnije to postaje sve teže. Stoga, zadatak svih nas jeste da osnažimo svijest o značaju fizičkog vaspitanja kao jednog od najvažnijih nastavnih predmeta u školi. Živimo zdravo!”, zaključio je Luigj Dedvukaj, direktor OŠ ”Mahmut Lekić”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS