Stejt department ne posreduje u predaji amandmana Crne Gore na Rezoluciju UN

Podgorica, (MINA) – Stejt department ne posreduje u predaji amandmana Crne Gore na Nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija (UN) o Srebrenici.

To su Vijestima saopštili iz američke Ambasade u Podgorici, odgovarajući na pitanje da li je Vlada Crne Gore podnijela amandmane preko Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i na koji način i ko u ime SAD učestvuje u konsultacijama sa Vladom o amandmanima.

Iz Ambasade SAD su kazali da je Stejt department vidio nezvanični draft predloženih amandmana Crne Gore na Nacrt rezolucije o Srebrenici, ali da ne posreduje u njima.

“Njemačka i Ruanda su predlagači Rezolucije i mogu da odgovore na dalja pitanja u vezi sa njenim statusom”, rekli su iz Ambasade SAD.

Iz Ambasade Njemačke u Podgorici Vijestima su rekli da nemaju informacije o pregovorima o Nacrtu rezolucije u Srebrenici.

Koalicija nevladinih organizacija u ponedjeljak je zatražila od premijera Milojka Spajića da se izjasni da li Vlada predlaže amandmane.

Iz Pokreta Evropa sad ranije je saopšteno da Vlada Crne Gore, amandmanima na Rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici, uvažava žrtve, ali i sprečava žigosanje naroda zbog zločina pojedinaca.

