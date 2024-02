Građani Nikšića prepoznaju korupciju u funkcionisanju deponije Mislov do

Podgorica, (MINA) – Većina građana Nikšića smatra da je potrebno insistirati na odgovornosti za štetu učinjenu životnoj sredini i zdravlju ljudi tokom dvadesetogodišnjeg nekontrolisanog odlaganja otpada na deponiji Mislov do, kao i da je korupcija jedan od uzročnika “žmurenja” na kršenje zakona.

To je pokazala anketa koju je Ekološki pokret Ozon sproveo prilikom pripreme Predloga politika za unapređenje odgovornosti za štetu u životnoj sredini prouzrokovanom nekontrolisanim odlaganjem otpada.

Kako su saopštili iz Ozona, 91,67 odsto anketiranih smatra da je potrebno insistirati na odgovornosti za štetu učinjenu životnoj sredini i zdravlju ljudi.

“To dokazuje razmjere i vidljivost negativnih posljedica koje se osjećaju u svakodnevnom životu”, naveli su iz Ozona.

U toj nevladinoj organizaciji (NVO) smatraju da je najvažniji segment anketnog istraživanja prostor za koruptivne aktivnosti.

“Veliki broj anketiranih, njih 79,2 odsto, smatra da je korupcija jedan od uzročnika “žmurenja” na kršenje zakona od institucija sa lokalnog i državnog nivoa”, saopštili su iz Ozona.

Po dobijenim odgovorima se, kako su rekli, prepoznaje prostor za korupciju u kontekstu zakupa lokacije, neadekvatnog zapošljavanja, prebacivanja nadležnosti, nepostojanja političke volje.

Iz Ozona su kazali da utvrđivanje odgovornosti za štetu u životnoj sredini nastalu nelegalnim odlaganjem otpada predstavlja realnu potrebu u cilju zaustavljanja negativnih praksi lokalnih samouprava, privrednih subjekata, kao i građana.

“Iako je nepravilno odlaganje otpada prepoznato kao aktivnost koja predstavlja rizik po zdravlje i životnu sredinu, neprihvatljivim odnosom nadležnih organa, efikasna primjena kaznenih mjera nije zaživjela u praksi, što potvrđuje nedostatak konkretnih slučajeva koji su imali do kraja doveden ishod procedura”, ističe se u saopštenju.

Iz Ozona su podsjetili da su 7. juna 2021. godine Agenciji za zaštitu životne sredine uputili zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti za štetu u životnoj sredini na lokaciji Mislov do.

“Nakon terenskog mjerenja koje je uradio Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore, dobili smo izvještaj u kom je konstatovano zagađenje zemljišta, ali nakon toga nije bilo nikakvih procesa kako bi se odgovorni sankcionisali”, naveli su iz te NVO.

Oni su ukazali da se trenutno na Mislovom dolu sprovode pripremne aktivnsti za gašenje unutrašnjih požara, za šta je Vlada opredijelila 400 hiljada EUR.

Iz Ozona su naveli da se time ne završavaju radovi u cilju trajne sanacije tog prostora.

Dokument koji je pripremio Ozon sadrži analizu, opcije politika, kao i kratkoročne, srednjoročne i dugoročne preporuke koje daju konkretne smjernice za unapređenje postojećeg stanja, što će biti predstavljeno nadležnim institucijama.

Dokument je, kako su naveli, dio projekta “Društvo protiv korupcije u Crnoj Gori”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS