Građani i studenti blokirali saobraćajnice na Cetinju i u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Grupe građana okupile su se danas u Nikšiću i na Cetinju i blokirali saobraćajnice u znak podrške zahtjevima neformalne grupe studenata “Kamo śutra”.

Građani Nikšića su, u 17 sati i 26 minuta, blokirali raskrsnicu kod zgrade Opštine, dok su stanovnici Cetinja zaustavili saobraćaj na Kruševom ždrijelu.

Njima su se pridružili i članovi grupe “Kamo Śutra”, koji danas neće organizovati blokadu u Podgorici.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra” pozvala je građane iz svih gradova Crne Gore na višesatnu zajedničku blokadu u četvrtak ispred zgrade Vlade u Podgorici.

Kako su najavili na društvenim mrežama, blokada će trajati od 11 sati do 17 sati i 26 minuta.

Iz ngrupa studenata “Kamo Śutra” su rekli da uprkos činjenici da su pet dana blokirane ulice u više gradova Crne Gore, Vlada nije učinila ništa kako bi građanima omogućila dostojanstven život.

Neformalna grupa studenata, nakon zločina na Cetinju, traži da predsjednik Vlade Milojko Spajić smijeni ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Aleksu Bečića.

Među zahtjevima je i ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama i poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru.

