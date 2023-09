Gorjelo na brdu Gorica

Podgorica, (MINA) – Podgorički vatrogasci ugasili su požar na brdu Gorica za koji se osnovano sumnja da je podmetnut.

Iz Službe zaštite i spašavanja su na Fejsbuku /Faebook/ naveli da im je požar prijavljen u 19 sati i 32 minuta kao i da su na lice mjesta upućene četri posade sa 11 vatrogasaca.

“Izlaskom na lice mjesta, zatečen je požar u početnoj fazi, koji se lako širi usljed pojačanog vjetra.

“Brzom intervencijom pripadnika Službe požar je lokalizovan deset minuta nakon primljene prijave, čime je izbjegnut požar ogromnih razmjera. Požar, za koji postoji osnovana sumnja da je podmetnut, ugašen je u 19 sati i 46 minuta”, naveli su iz Službe zaštite.

Oni su apelovali na građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru, kako ne bi ugrozili prirodna bogatstva Podgorice.

