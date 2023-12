Gorčević: Podržavamo dijalog i vraćanje mira u Pojasu Gaze

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava dijalog i diplomatske napore usmjerene na iznalaženje dugoročnog rješenja za bezbjednosnu krizu i vraćanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) saopšteno je da se Gorčević danas sastala sa ambasadorom Palestine Rabijem Alhantoulijem, sa kojim je razgovarala o odnosima Crne Gore i Palestine, kao i o situaciji na Bliskom istoku.

„Gorčević je izrazila žaljenje zbog civilnih žrtava u Pojasu Gaze i prenijela očekivanje u brzo postizanje mirovnog rješenja“, navodi se u saopštenju.

Ona je rekla da Crna Gora, kao odgovorna članica NATO-a i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i država koja je posvećena regionalnoj i multilateralnoj saradnji, osuđuje ratne sukobe i stradanje civilnog stanovništva.

„Snažno se zalažemo i podržavamo dijalog i diplomatske napore usmjerene na iznalaženje dugoročnog rješenja za bezbjednosnu krizu i vraćanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku“, kazala je Gorčević.

Alhantouli je čestitao Gorčević stupanje na dužnost i poželio uspješan rad Vlade i MEP-a.

On je upoznao Gorčević sa aktuelnom situacijom u Pojasu Gaze.

„Istakao je zadovoljstvo prijateljskim odnosima dvije države i zahvalio na humanitornoj pomoći koju je Crna Gora uputila stanovništvu u ratom zahvaćenom području“, kaže se u saopštenju.

