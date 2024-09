Gorčević: Odlučni smo da postanemo sljedeća članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora sa stoprocentnom usklađenošću sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), odsustvom otvorenih sporova sa susjedima i sa statusom favorita u pristupnim pregovorima, jasno iskazuje odlučnost da bude sljedeća članica EU, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je danas u Briselu učestvovala na sastanku Savjeta za opšte poslove EU (GAC), koji je organizovalo stalno predstavništvo Mađarske pri EU, u okviru predsjedavanja te države Savjetom Unije.

„Naš cilj je da obezbijedimo mjerljive, stabilne i održive rezultate u svim oblastima, a posebno na polju vladavine prava“, rekla je Gorčević.

Prema njenim riječima, politička volja i stabilnost su garant da se neophodne reforme sprovedu na kvalitetan način i u najkraćim rokovima.

„Sa stoprocentnom usklađenošću sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, upotrebom eura, 80 odsto podrške javnosti za članstvo u EU, odsustvom otvorenih sporova sa susjedima i sa statusom favorita u pristupnim pregovorima, jasno iskazujemo našu odlučnost da Crna Gora bude sljedeća članica EU“, istakla je Gorčević.

Gorčević je kazala da je dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR) bilo prekretnica u pristupnim pregovorima sa EU, ne samo za Crnu Goru, već i za čitav region Zapadnog Balkana.

Ona je rekla da je uvjerena da će uspjeh Crne Gore imati pozitivan efekat na druge zemlje kandidate.

Gorčević je navela da su namjere Vlada bile jasne već u prvih 100 dana rada, kada su se pozabavili najosetljivijim pitanjima iz oblasti pravosuđa, koje je, kako je navela, predstavljalo glavni kamen spoticanja na evropskom putu Crne Gore, skoro deceniju.

“Obezbjeđivanje dvotrećinske većine u parlamentu za najviša sudska imenovanja je bilo prekretnica i jasan signal da je Crna Gora posvećena da uradi sve što je potrebno kako bi ubrzala pregovore s EU, a usvajanje 12 sistemskih zakona i četiri strategije je potvrdilo da je unapređenje stanja u vladavini prava, naš prioritet“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da, nakon dobijanja IBARa, nadležne institucije nastavljaju rad na svim oblastima koje su dio pregovaračkih poglavlja 23 i 24, u skladu sa pravnim tekovinama EU i najboljim evropskim standardima i praksama.

Prvi put u diskusiji na GAC, pored 27 država članica EU, učestvovali su i predstavnici četiri države kandidatkinje za članstvo: Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija kao ravnopravni učesnici.

Iz Ministarstva evropskih poslova su kazali da je time potvrđena nedvosmislena posvećenost EU da podrži reformske napore ovih država kandidata i pripreme za njihovo buduće članstvo u Uniji.

Ministar evropskih poslova Mađarske, Janoš Boka je na početku sastanka naglasio da će države kandidati učestvovati u diskusiji ravnopravno.

“To znači da ćemo diskutovati sa njima, a ne o njima. Nadam se da ćemo im pružiti podršku u njihovim reformama i procesu pristupanja“, kazao je Boka.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o Izvještaju o vladavini prava za ovu godinu.

