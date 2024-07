Gorčević: Nijesmo zvanično informisani da li je Rezolucija razlog odgađanja posjete Mišela

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova nema zvaničnu informaciju da li je predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel odložio posjetu Crnoj Gori zbog usvajanja Rezolucije o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dahau i Mauthauzenu, kazala je resorna ministarka Maida Gorčević.

Ona je istakla da je Mišel odložio, a ne otkao svoju posjetu.

“Nije ni prvi, ni posljenji put da se neke posjete odlažu. U ovom trenutku nemamo zvaničnu informaciju da li je razlog usvajanje Rezolucije o genocidu u sistemu logora Jasenovac, Dahau i Mauthauzenu, kako je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović to rekao”, kazala je Gorčević u Centralnom dnevniku na TV Nova M.

Ona je rekla da očekuje da nijedna rezolucija koja se usvaja u u Skupštini Crne Gore ne može biti razlog odlaganja posjete bilo kog evropskog zvaničnika, posebno ako se uzme u obzir i da je Mišelov kabinet u svom saopštenju pohvalio rad Crne Gore i dobijanje IBAR-a, prenosi Pobjeda.

“Svakako očekujemo da već sjutra Milatović i Mišel nakon sastanka obavijeste javnost šta je razlog, a očekujemo i zvanično saopštenje iz kabineta predsjednika Evropskog savjeta”, naglasila je Gorčević.

Ona smatra da je besmislena teza dijela opozicije i analitičara da usvajanje Rezolucije ugrožava evropski put Crne Gore.

“Ni na koji način nije ugrožen evropski put. To je narativ opozicije kako bi se obesmislilo dobijanje pozitivnog IBAR-a, što je istorijska šansa koju je Crna Gora iskoristila”, navela je Gorčević.

Ona je dodala da vjeruje da će i u narednom periodu biti drugih narativa kako bi se, kako je rekla, prikrili Vladini rezultati koja je deblokirala evropske integracije.

