Gorčević: Nastavak proširenja važan za sigurnost EU

Podgorica, (MINA) – Proširenje na Zapadni Balkan, kao i Ukrajinu i Moldaviju, važno je za sigurnost Evropske unije (EU), poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je, na Forumu GLOBSEC u Pragu, kazala da je raduje činjenica da EU podržava napore država kandidata prema članstvu.

Gorčević je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), istakla da je važno da svi u regionu shvate da se reforme sprovode ne samo zbog članstva, nego prvenstveno zbog dobrobiti građana.

„Zato je važno da povećamo napore, radimo više i bolje kako bi naši građani osjetili koristi i prije stupanja u članstvo“, poručila je Gorčević na panelu pod nazivom „Put pred nama: ključni prioriteti za novo rukovodstvo EU“.

Ona je kazala da je, iako ima mnogo izazova na evropskom putu, kako u pogledu nedostatka eksperata i finansijskih sredstava, crnogorska Vlada odlučna da ubrza reforme kako bi Crna Gora 2028. godine postala 28. država članica EU, posebno imajući u vidu da oko 80 odsto građana to želi.

„U Crnoj Gori vjerujemo u evropske vrijednosti i sigurni smo da je naše mjesto u EU. Kako je taj cilj sve bliže, tako je i naša motivacija i odlučnost da postanemo sljedeća članica Unije, u mandatu ove Vlade, sve snažnija“, rekla je Gorčević.

On je ukazala na važnost poštovanja principa napredovanja u skladu sa ostvarenim rezultatima.

Kako je istakla Gorčević, Crna Gora će, kao predvodnik u procesu, nastaviti da pruža podršku svojim susjedima i podstiče ubrzanje integracije cijelog regiona u EU.

Na panelu su, osim Gorčević, učestvovali i ministar evropskih poslova Češke Martin Dvoržak, državni sekretar za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Slovenije Marko Štucin i državni sekretar Ministarstva evropskih poslova Švedske, Kristijan Danijelson.

Panel je, kako su kazali iz MEP-a, bio prilika da sagovrnici razmijene mišljenje o politici proširenja, doprinosu država kandidata bezbijednosti EU, kao i stagnaciji u procesu proširenja i prijemu novih članica.

