Gorčević: Izvještaj EK dobra mapa za Vladu

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) koji će biti objavljen u srijedu dolazi u dobro vrijeme i biće dobra mapa za 44. Vladu Crne Gore, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Gorčević je u Dnevniku Televizije Crne Gore navela da ton izvještaja neće biti ohrabrujući, ali da sigurno neće biti nazadovanja.

“Sigurna sam da izvještaj dolazi u dobro vrijeme i da će biti i dobra mapa za 44. Vladu”, kazala je Gorčević.

Ona je rekla da će 44. Vlada ispuniti očekivanja skoro 80 odsto građana, kao i da će pokušati da u četvorogodišnjem mandatu zatvori sva pregovaračka poglavlja i učiniti da Crna Gora bude sljedeća članica Evropske unije (EU).

Gorčević je navela da su evropske integracije dvosmjeran proces, ali i da je izglasavanje Vlade i Skupštine dobar impuls, prenosi portal RTCG.

Prema njenoj ocjeni, 44. Vlada je pokazala da, osim sa parlamentarnom većinom, može razgovarati i sa opozicijom.

“Imenovanjima u pravosuđu bavimo se od 2018. i poglavlja 23 i 24 glavna su kočnica kada su u pitanju evropske integracije. Sigurna sam da će i parlament dati snažnu podršku i da ćemo do kraja godine odblokirati institucije”, kazala je Gorčević.

Ona je ocijenila i da će izazovno biti i poglavlje 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama, ali i poglavlje osam o konkurentnosti.

