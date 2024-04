Gorčević: Bićemo glas svih opština na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) biće podrška opštinama na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), posebno malim koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete, poručila je resorna ministarka Maida Gorčević tokom radne posjete Petnjici i Beranama.

Kako je saopšteno iz MEP-a, Gorčević je kazala da je, iako ulazi u završnu fazu pregovaračkog procesa, pred Crnom Gorom još dosta posla na sprovođenju zahtjevnih reformi.

„MEP će biti podrška opštinama, a posebno malim koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete. Bićemo glas cijele Crne Gore, svih opština i građana na putu ka EU“, istakla je Gorčević.

Iz MEP-a su kazali da se ona, u Petnjici i Beranama, sastala sa predsjednicima tih opština, Samirom Agovićem i Vukom Todorovićem i njihovim saradnicima.

Gorčević je kazala da joj je drago što se uvjerila da administracije obje opštine vrijedno rade kako bi dostigle evropske standarde u pružanju usluga građanima.

„Pohvalila je projekte koji su realizovani u prethodnom periodu i ukazala na važnost jačanja kapaciteta za privlačenje sredstava iz nove finansijske perspektive 2021- 2027“, kaže se u saopštenju.

Gorčević je naglasila da su, pored obaveza, brojne mogućnosti koje su opštinama na raspolaganju, posebno kroz korišćenje značajnih sredstava iz EU fondova.

„Nakon stupanja u članstvo, ta sredstva će biti višestruko veća i mi zbog toga moramo jačati kapacite za njihovo povlačenje“, kazala je Gorčević.

Ona je, u tom kontekstu, ukazala na brojne mogućnosti i značajna sredstva koja su opštinama na raspolaganju, kako iz prekograničnih programa sa Srbijom, Albanijom, Kosovom i Bosnom i Hercegovinom, tako i u okviru Trilateralnog programa Italija –Crna Gora- Albanija, Dunavskog transnacionalnog programa, Jadransko–jonskog programa, Mediteranskog programa i Programa URBACT.

Gorčević je poručila da MEP stoji na raspolaganju svim opštinama u dijelu prenosa znanja i iskustva potrebnih za pripremu dobrih predloga projekata koji će se finanirati iz EU fondova.

Agović je kazao da je Petnjica u prethodnom periodu imala više uspješnih EU projekata i da se pripremaju da apliciraju za nova sredstva.

„Hoćemo da budemo evropsko mjesto za život i da naši građani ne napuštaju ove krajeve u potrazi za boljim životom“, rekao je Agović.

On je naveo da imaju zrele razvojne projekte i da se nadaju novim pozivima za apliciranje za EU sredstva.

Agović je posebno ukazao na važnost projekata u oblasti putne infrastrukture i regulacije otpadnih voda, koji su naročito značajni, ne samo za petnjički kraj nego za cijeli sjever Crne Gore.

On je ukazao i na važnost valorizacije kulturnih dobara i u tom dijelu posebno istakao potrebu bolje promocije bihorskog ćilima kao posebno vrijednog nematerijalnog kulturnog dobra Crne Gore.

Todorović je rekao da mu je zadovoljstvo što je Gorčević danas sa svojim timom u Beranama da zajedno proslave Dan planete i pošalju poruku svima kako je bitno očuvanje životne sredine.

„Ovdje smo danas na mjestu Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda da pokažemo jedan od najvećih projekata koji je finansiran iz sredstava EU“, naveo je Todorović.

Kako je kazao, uz Vatrogasni dom i Biznis centar, to je najznačajniji projekat u vrijednosti od oko 13 miliona EUR.

Taj projekat je, kako je dodao, značajno unaprijedio životnu sredinu.

Iz MEP-a su rekli da su, tokom posjete Petnjici, Gorčević i Agović obišli prekogranični projekat „Mladi Crne Gore i Albanije u zasadima malina“, vrijedan više od 270 hiljada EUR.

Korisnici projekta su kazali da je njegova realizacija doprinijela ekonomskom i ruralnom razvoju tog kraja i smanjila stopu nezaposlenosti na lokalnom nivou.

Gorčević je, kako je saopšteno, obišla i Centar za kulturu, kao i Zbirku bihorski ćilim, koja je zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Crne Gore.

„U okviru posjete Beranama, a imajući u vidu da se 22. aprila obilježava Dan planete zemlje, ona je posjetila Osnovnu školu „Vuk Karadžić“, gdje je sa učenicima razgovarala o važnosti očuvanja životne sredine i zajedno sa Todorovićem i direktoricom škole Milkom Boričić posadila sadnice jasena u dvorištu škole“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Gorčević, briga o okolini nije samo sadnja drveća.

Ona je ukazala da svako može doprinijeti smanjenju otpada, štednji vode i energije, i reciklaži.

Kako je istakla Gorčević, male promjene u svakodnevnim navikama mogu imati veliki efekat na zdravlje planete.

„Zato vas pozivam da razmislite šta još možete učiniti za okolinu, ne samo danas, već svakog dana. Svi zajedno, korak po korak, možemo učiniti veliku razliku“, kazala je Gorčević osnovcima.

Iz MEP-a su rekli da je Gorčević, tokom posjete Beranama, obišla i projekat finansiran iz EU fondova – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

„Rukovodilac Postrojenja, inženjer Slavoljub Todorović je objasnio proceduru tretmana voda, kroz proces mehaničkog, hemijskog i biološkog prečišćavanja. Istakao je značaj realizacije tog projekta za stanovnike opštine Berane“, kaže se u saopštenju.

