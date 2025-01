Glavni grad: Preduzeti preventivne mjere povodom najavljenog nevremena

Podgorica, (MINA) – Glavni grad, povodom najavljenog nevremena koje će večeras zahvatiti Podgoricu, pozvao je sve da preduzmu preventivne mjere kako bi se izbjegla ugroženost ljudskih života, imovine i kulturnih dobara grada.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ranije su upozorili da se tokom noći i u naredna dva-tri dana

očekuje pojačan i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, sa velikom srednjom brzinom, i udarima i do 100 kilometara na sat.

“Pozivamo sve da odmah preduzmu preventivne mjere kako bi se izbjegla ugroženost ljudskih života, imovine, te kulturnih i drugih dobara grada”, kaže se u saopštenju Glavnog grada.

Glavni grad je, kako se dodaje, preduzeo sve potrebne mjere, a nadležne službe su u punoj pripravnosti.

“Molimo za dodatni oprez i odgovorno ponašanje”, navodi se u saopštenju Glavnog grada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS