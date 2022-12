Glasaće za skidanje imuniteta poslanicima DPS-a i SD-a

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) glasaće za skidanje imuniteta za pet poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD), kazao je poslanik SNP-a Dragan Ivanović.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da skidanje imuniteta ne znači da nekoga osuđuju ili “slušaju”.

„Glasaćemo, kao što smo glasali za prethodna skidanja imuniteta. Ako Specijalno državno tužilaštvo traži skidanje imuniteta, SNP će biti za to i da su u pitanju poslanici naše partije“, naveo je Ivanović.

SNP je, kako je dodao, sve vrijeme potpuno jasno naglašavao da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora biti maksimalna, precizna i jasna.

„I ti koji se sada bune zbog čega bi se skidao imunitet su bili ti koji su organizatori i koji su podržavali sve to što se radilo u Crnoj Gori. Ne licitiram nikoga, tražim da se dokaže. Na kraju krajeva, ko bude kriv neka za to odgovara“, rekao je Ivanović.

Upitan da li SNP ostaje pri tome da je rekonstrukcija Vlade najbolje rješenje, Ivanović je kazao da su samo dali ponudu.

On je podsjetio da je i prije nego je pala Vlada nuđena rekonstrukcija.

„Zalažemo se da (Miodrag) Lekić dobije mandat da se formira 44. vlada, u koju bi ušli mi, URA i ostale parije parlamentarne većine od 30 avgusta 2020. godine“, rekao je Ivanović.

On je kazao da je SNP bio potpuno jasan od početka i da su zastupali mišljenje da treba da bude izabrano četvoro sudija da bi Ustavni sud radio u punom kapacitetu.

„Sada se pominje izbor jednog ili dvoje sudija, skoro niko od opozicije ne pominje da će pristati na to da se bira četvoro sudija“, dodao je Ivanović.

U SNP-u, kako je naglasio, ostaju jasni i zalažu se da bude izabrano četvoro sudija.

Ivanović je podsjetio da su u utorak dobili poziv od šefa poslaničkog kluba DPS-a Danijela Živkovića da se danas sastanu, vode dijalog i dogovore.

„Mada nemam potvrdu da li će se raditi o jednom ili četvoro sudija. Zastupaćemo mišljenje da treba da bude izabrano četvoro sudija“, naveo je Ivanović.

On je kazao da se nada da će se ipak dogovoriti.

U SNP-u, kako je rekao, smatraju da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav.

Đukanović je, kako je ocijenio Ivanović, povrijedio član 95 Ustava, gdje se kaže da predsjednik treba da obavi razgovor sa svim parlamentarnim partijama.

„Parlamentarna praksa je da predsjednik daje mandat, a onaj ko dobije mandat je dužan da u parlamentu obezbijedi većinu. On to ovoga puta nije uradio“, rekao je Ivanović.

On je kazao da će SNP glasati za zakon o predsjedniku.

„Iz razloga što smo dovedeni do toga da se u ovom trenutku ne može izabrati mandatar niti 44. Vlada“, dodao je Ivanović.

On je kazao da traže da se na dnevni red postavi pitanje izbora vrhovnog državnog tužioca u punom kapacitetu.

Problem je, kako je dodao, što institucije ne rade u punom kapacitetu.

