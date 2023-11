Galić podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić podnio je danas ostavku na tu funkciju.

“Nakon tri godine psihičke i fizičke iscrpljenosti uzrokavane pandemijom COVID-19 infekcije, obavještavam javnost, da sam ministru zdravlja i premijeru podnio ostavku na funkciju direktora IJZ”, naveo je Galić u saopštenju medijima.

Galić je, vezano za navode iz medija gdje se pominju falsifikovane diplome u IJZ, kazao da se principijelno protivi svakom vidu malverzacija i zamolio da se istrage u tom pravcu nastave u cijelom državnom sistemu.

“Nadam se da ću i ovim činom zaštititi integritet ustanove, čast porodice i svoj lični teško stečen ugled”, naveo je Galić.

On je ministru zdravlja i Vladi poželio uspješan rad i sreću u zaštiti zdravlja stanovništva Crne Gore.

“Sa nadom da će završiti procese koji će rezultirati ulaskom države u Evropsku uniju”, naveo je Galić.

