Formirati vladajuću koaliciju čiji članovi podržavaju evroatlantske vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Izbori u Crnoj Gori pokazali su da više od 80 odsto stanovnika želi priključenje Evropskoj uniji (EU), pa je važno formirati vladajuću koaliciju čiji članovi podržavaju temeljne evroatlantske vrijednosti, ocijenili su američki senatori Džin Šahin i Piter Velč.

Kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, crnogorski predsjednik Jakov Milatović organizovao je radni ručak za delegaciju Sjedinjenih Američkih Država (SAD), predvođenu Šahin i Velčom.

“U fokusu razgovora bilo je jačanje bilateralnih odnosa dvije države ali i regionalne teme sa posebnim fokusom na aspekt bezbjednosti i ekonomije”, kazali su iz službe za informisanje.

Kako su naveli, Šahin i Velč ponovili su da SAD podržavaju Crnu Goru na putu daljih reformi i da ostaju strateški partneri u okviru NATO saveza.

“Konstatujući da su rezultati prošlih izbora pokazali jasnu želju više od 80 odsto stanovnika Crne Gore za priključenje EU, senatori su naglasili važnost formiranja vladajuće koalicije čiji članovi podržavaju temeljne evroatlantske vrijednosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Milatović je izrazio zadovoljstvo odličnim odnosima Crne Gore i SAD-a i izrazio očekivanje da će se u narednom periodu oni dodatno osnažiti a Crna Gora postati najvažniji strateški partner SAD na Balkanu.

“Pozdravljamo ponovno pokretanje prijedloga Zakona o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana od senatorke Šahin, čiji je cilj promocija saradnje među zemljama Zapadnog Balkana kao i njihova saradnja sa SAD-om”, kazao je Milatović.

To je, kako je dodao, potvrda da su SAD suštinski posvećene Crnoj Gori i državama regiona.

Milatović je zahvalio na pomoći koju SAD pružaju u kontinuitetu Crnoj Gori, kako u oblasti šireg spoljnopolitičkog djelovanja, tako i reformama i jačanju kapaciteta crnogorskih institucija u domenu pravosuđa, bezbjednosti i odbrane.

“Cijenimo napore koje američki partneri preduzimaju u koordinaciji sa Evropskom unijom kako bi doprinijeli rješavanju otvorenih pitanja u regionu i nadamo se postizanju konstruktivnih rješenja”, kazao je Milatović.

On je poručio da Crna Gora dijeli jednake ciljeve odnosno zalaže se za dobre regionalne odnose, kao i prosperitet i stabilnost cjelokupnog Balkana.

Milatović je izrazio zadovoljstvo nedavnim susretom sa državnim sekretarom SAD Entonijem Blinkenom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i iskazao očekivanje da će se njegova posjeta Americi realizovati u narednom periodu.

On je podsjetio na potpunu usaglašenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Kako je Milatović dodao, država je još jednom potvrdila odlučnost i kontinuitet u pružanju podrške Ukrajini pridruživanjem Zajedničkoj deklaraciji G7 ali i njegovom preporukom da Crna Gora podrži Formulu za mir predsjednika Volodimira Zelenskog.

“Crna Gora je posebno zainteresovana za jačanje ekonomskih odnosa sa SAD-om kroz dodatno privlačenje američkih investicija u oblastima energetike, turizma, poljoprivrede, infrastrukture i IT sektora”, naveo je Milatović.

