Formiranje nefunkcionalnih lokalnih vlasti najgora opcija

Podgorica, (MINA) – Formiranje lokalnih vlasti, koje nijesu funkcionalne i stabilne, najgora je opcija, kazala je politikološkinja Nikoleta Đukanović i ocijenila da će rezultati na izborima u 14 opština dati vjetar u leđa insistiranju da se održe prijevremeni parlamentarni.

Đukanović je, u emisiji Dobro jutro Crna Goro na Televiziji Crne Gore, rekla da su rezultati određenih partija iznenađenje, dok je, sa druge strane, kod nekih očekivan pad podrške.

“Mislim, prije svega, na Demokratsku partiju socijalista (DPS), URA-u i Socijalističku narodnu partiju (SNP), koji treba da se zabrinu”, navela je Đukanović.

Ona je ocijenila da je jedan od najvećih pobjednika izbora Pokret Evropa sad.

Đukanović je navela da se birači sve više okreću rješavanju ekonomskih pitanja, prenosi Portal RTCG.

“Bez obzira na to što je, za mene, upitno koliko je realan predizborni program Pokreta Evropa sad i koliko sadašnji javni dug i ogromno zaduženje Crne Gore može na dugoročnom nivou da omogući stabilnost u ekonomskom, pa i političkom smislu”, kazala je Đukanović.

Promjena izbora partija, kako je rekla, mnogo je veća u prethodna dva izborna ciklusa nego što je to bilo karakteristično za prve tri decenije crnogorskog parlamentarizma.

Prema riječima Đukanović, ključno je što je Pokret Evropa sad na najpametniji način iskoristio momenat ekonomske krize.

Ona je ocijenila da će rezultat na lokalnim izborima dati “vjetar u leđa” insistiranju da se održe prijevremeni parlamentarni izbori.

Đukanović je kazala da postoje dobre šanse da Pokret Evropa sad prođe dobro i na parlamentarnim izborima.

“Ne zato što rezultati u Podgorici predstavljaju, na neki način, Crnu Goru u malom, već i zbog toga što je forsiranje pitanja koja se tiču standarda i ekonomskog boljitka nešto na šta će najviše da reaguju birači, izuzev nacionalnih pitanja”, navela je Đukanović.

Ona je ocijenila da će Vlada u tehničkom mandatu, koju u većini sačinjavaju URA i SNP, pokušati da prolongira održavanja parlamentarnih izbora zbog rezultata tih partija na lokalnim nivou.

Đukanović smatra da će Demokrate, Demokratski front i Pokret Evropa sad, zbog dobrog rezultata, insistirati na ubrzanju tog procesa.

“Sa DPS-om je drugačije pitanje, DPS je do lokalnih izbora insistirao da se raspišu izbori, ali ne znam koliko im to u ovim uslovima i dalje odgovara. Otvoreno pitanje je kako će se sada partije dogovarati”, smatra Đukanović.

Najgora opcija, kako je navela, je da dobijemo na lokalnom nivou, kao i na državnom, vlasti koje nijesu funkcionalne i stabilne.

“Velika je nepoznanica da li će partije naći većinu za raspisivanje izbora. Mnogima odgovara takvo stanje”, dodala je Đukanović.

