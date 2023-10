Fon der Lajen sjutra u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen boraviće sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, u okviru regionalne posjete Zapadnom Balkanu.

Iz Evropske kuće saopšteno je da će se Fon der Lajen, u Vili Gorica u Podgorici, sastati sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

Kako je najavljeno, nakon sastanka biće održana zajednička konferencija za novinare Fon der Lajen i Milatovića.

“U deset sati i 15 minuta, u Vili Gorica, planiran je susret Fon der Lajen sa predsjednikom Vlade koji u tom trenutku bude na funkciji”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, nakon sastanka, Fon der Lajen posjetiti elektroprenosni objekat u Podgorici, koji je dio Transbalkanskog koridora za prenos električne energije, koji kofinansira Evropska unija (EU).

Iz službe za informisanje predsjednika ranije je saopšteno da je susret Milatovića sa Fon der Lajen prilika za razgovor o politici proširenja EU, kao i o unapređenju saradnje sa Unijom.

Milatović će, kako se navodi, sa Fon der Lajen razgovarati i o “Zajedničkoj platformi za Crnu Goru u EU!“, inicijativi čiji je cilj postizanje snažnog političkog konsenzusa oko ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

