Fon der Lajen: Proces proširenja EU treba ubrzati

Strazbur, (MINA) – Proces proširenja Evropske unije (EU) potrebno je ubrzati, rekla je predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta (EP).

Ona je, u govoru o stanju EU, navela da je budućnost Ukrajine, Zapadnog Balkana i Moldavije u Uniji.

„I znam koliko je evropska perspektiva važna za mnoge ljude u Gruziji”, kazala je Fon der Lajen, prenosi Hina.

Ona je rekla da su bloku od 27 zemalja potrebne reforme i podržala reviziju Ugovora o Uniji “ako i gdje je to potrebno”, ali je poručila da ne treba čekati da se to dogodi da bi se ubrzala evropska integracija.

“Unija koja je spremna za proširenje može se brže postići, a preduslov za to je odgovoriti na praktična pitanja kako će Unija s više od 30 zemalja funkcionisati u praksi“, naglasila je ona.

Fon der Lajen, čiji je mandat na čelu EK u prvoj polovini obilježila pandemija koronavirusa, a potom rat u Ukrajini, održala je posljednji govor o stanju Unije prije evropskih izbora.

Ona se na početku govora obratila biračima, posebno mladima koji će sljedeće godine prvi put izaći na evropske izbore.

“Za nešto manje od 300 dana Evropljani će izaći na izbore u našoj jedinstvenoj i izvanrednoj demokratiji. Kao i na svakim drugim izborima, biće to vrijeme da se ljudi osvrnu na stanje naše Unije i posao koji obavljaju oni koji ih predstavljaju“, navela je Fon der Lajen.

To će, kako je dodala, biti vrijeme odluke o tome kakvu budućnost i kakvu Evropu žele.

