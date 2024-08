Fon der Lajen: Crna Gora napredovala na pristupnom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je dobro napredovala na putu pristupanja Evropskoj uniji (EU), kazala je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nakon sastanka sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem.

Ona je navela da je to cilj iza kojeg se moraju okupiti sve političke snage u zemlji.

“Paralelno, približavamo Crnu Goru EU reformama i investicijama. Tome služi naš Plan rasta”, navela je Fon der Lajen u objavi na mreži X.

Fon der Lajen i Milatović sastali su se na marginama bezbjednosnog foruma Globsec u Pragu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS