Fedde Le Grand: U Crnoj Gori imam osjećaj da nastupam za porodicu i prijatelje

Podgorica, (MINA) – Crnogorska publika je u potpunosti posebna, kazao je holandski haus DJ i producent Fedde Le Grand navodeći da, kada nastupa u Crnoj Gori, ima osjećaj da nastupa za porodicu i prijatelje.

U Crnoj Gori, kako je Le Grand kazao za agenciju MINA, ima nešto zbog čega se osjeća kao da je kod kuće.

“Ljudi su otvoreni, veoma prijateljski nastrojeni, entuzijastični. Oduvijek sam se osjećao kao da mogu biti odavde porijeklom”, kazao je Le Grand.

On je ocijenio da u tome ima udjela način na koji nastupa.

“Kada nastupam u Crnoj Gori, uvijek imam osjećaj da to radim za porodicu i prijatelje. Mislim da sam se iz tog razloga, bez izuzetka, uvijek sjajno provodio ovdje”, rekao je Le Grand.

Le Grand, koji boravi u Portonovom na odmoru, kazao je da je ta destinacija zaista posebna.

“U stvari, malo prije nego što je pandemija počela, došli smo ovdje prvi put i bili smo zadivljeni. Imali smo jednu sedmicu bez poslovnih obaveza, pa je bilo baš sjajno. Sofia je tada pitala možemo li da se vratimo”, izjavio je Le Grand.

On je naveo da su on i njegova vjerenica Sofia DeVito bili više manje svuda po svijetu, ali da je ovo mjesto jedinstveno iz više razloga.

“Čak je i, koliko sam primijetio, ovdje uvijek sunčano, makar ja nijesam vidio kišu. Za nas, ovo je najbolje mjesto za odmor”, naveo je Le Grand.

Uspomene na Crnu Goru mu, kako je rekao, vraća i stari grad Kotor.

“Svidjelo mi se, jer je dio istorije a mene je generalno, oduvijek zanimala istorija. Od prve godine, kada sam ovdje nastupao, kliknuli smo”, kazao je Le Grand.

DeVito, koja je ovdje drugi put, kaže da je sa Feddeom posjetila brojne destinacije ali da nažalost, često ne stižu da se upoznaju sa gradom.

“Ali tada, 2019. kada smo došli ovdje, na raspolaganju smo imali dane za uživanje. Još tada sam rekla koliko je ovo mjesto nevjerovatno. Istinski sam željela da se vratim. I evo nas”, navela je DeVito.

Ona je kazala da joj je u sjećanju na Crnu Goru ostala arhitektura, ali i topografska specifičnost gradova koji su na moru i u brdima.

“Tu je i mala crkva na ostrvu koju smo vidjeli. Ne sjećam se tačnog naziva, ali se sjećam da je bila prelijepa i da je imala prelijepu priču”, istakla je DeVito.

Gospa od Škrpjela bila je prvi izbor za uspješnog DJ-a koji je ovdje iznenadio sada već svoju vjerenicu.

DJ koji 12 godina uspješno nastupa na Top Hillu, 2019. godine posjetio je tek otvoreni Portonovi i upravo je vožnja Bokom, koja je bila poklon iznenađenja Portonovog i Top Hilla za njega i njegovu tada djevojku, ‘’krivac’’ za otkrivanje ostrva koje su ovoga puta i posjetili zabilježili neke od najljepših zajedničkih trenutaka.

Komentarišući Le Grandov nastup te 2019. godine u Top Hilu, Sofija je kazala da je to bilo nevjerovatno iskustvo.

“Nevjerovatno je gledati ljude koji vole njega i muziku. Biti dio publike je takođe nevjerovatno iskustvo”, rekla je ona.

