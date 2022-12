Fajon: EU bi mogla razmatrati zaustavljanje pregovora

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU), početkom naredne godine, mogla bi razmatrati zaustavljanje pregovora sa Crnom Gorom, ako država ne uspostavi funkcionalne institucije, kazala je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

Ona je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom vanjskih poslova Austrije Aleksanderom Šalenbergom, rekla da Crna Gora rizikuje gubljenje povjerenja.

Fajon je, odgovarajući na pitanja novinara, kazala da su u Podgorici kao medijatori EU u ime visokog predstavnika Unije za spoljnu politiku i bezbjednost, Žozepa Borelja.

Ona je upozorila da Crna Gora rizikuje gubljenje povjerenja.

“Ako Crna Gora ne napravi da sve institucije budu funkcionalne, mogli bi u Briselu razmatrati zaustavljanje cijelog procesa pristupanja EU. Ako političari neće da slušaju građanina, oni će najviše izgubiti”, poručila je Fajon.

Na pitanje da li bi priznali vladu formiranu na osnovu Zakona o predsjedniku, Fajon je rekla da je upitna promjena tog Zakona i podsjetila na jasan stav Venecijske komisije o njemu.

“Ako će biti pokušaja formiranja nove vlasti, ozbiljno ćemo razmisliti o saradnji s vladom uspostavljenom na upitnom zakonu“, poručila je Fajon.

Ona je kazala da je važno da svi znaju da EU nije zaboravila na Zapadni Balkan.

„Slali smo značajne poruke – otvaranje pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, status kandidata BiH. Želim da i Crna Gora ima punu podršku EU. Ona je najviše napredovala u pristupnim pregovorima i jasno vidimo budućnost Crne Gore u EU“, poručila je Fajon.

Prema njenim riječima, nedavna dešavanja u Crnoj Gori izazvala su krizu institucija i usporavanje pregovora sa EU.

„Situacija je zabrinjavajuća“, navela je Fajon.

Ona smatra da je “krajnje vrijeme da se reaguje”.

“Koliko sjutra potrebno je uspostaviti Ustavni sud i izabrati sudije. Očekujemo da će se ovog petka pokrenuti postupak za naimenovanje sudija i da se on završi do kraja januara”, navela je Fajon.

Ona je kazala da je Crna Gora nepokolebljivi saveznik EU, usklađen sa politikom Unije.

“Kada je Borelj posjetio Crnu Goru u julu, politički lideri su nas uvjerili u njihovu posvećenost u namjeri da krenu u reformu vladavine prava uključujući i imenovanja u pravosuđu. Nažalost, to se nije desilo i zato smo danas tu”, kazala je Fajon.

Upitana gdje vidi rješenje aktuelne situacije, Fajon je kazala da svako rješenje treba da bude saglasnost između političkih partnera.

“Dakle Ustavni sud. Već gubimo vrijeme. Očekujem i neki dogovor pred izbore, ali to je sljedeći korak. Treba pronaći konsenzus između svih političkih strana. Važno je da Crna Gora ostane na putu EU”, rekla je Fajon.

Šalenberg je kazao da je Crna Gora najviše napredovala i da je bila uzor za cijeli region.

“Trenutno stvari izgledaju malo drugačije. Vidimo zastoj u vezi sa brojnim ključnim reformskim pitanjima. Ovo nije bilateralna posjeta, zbog koje treba da se osjećamo dobro. Ovo je posjeta koja dolazi uz jasno upozorenje i jasno ohrabrenje koje donosimo iz EU”, poručio je on.

Šalenberg je kazao da su svi u državi, od predsjednika, premijera do ostalih, svjesni izazova.

“Mi ne možemo nametati rješenje spolja. Najveće rješenje su funkcionalne institucije. Deprimirajuće je da nije uspostavljen konsenzus oko sudija Ustavnog suda”, smatra Šalenberg.

On je saglasan da je upitan Zakon o predsjedniku i da je neophodno prvo ustanoviti da li je u skladu sa Ustavom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS