Evropske zemlje jasno da pokažu izvjesnost članstva u EU

Podgorica, (MINA) – Evropske zemlje treba jasno da pokažu ozbiljnost i izvjesnost članstva u Evropskoj uniji (EU), kazao je premijer Belgije Aleksandar De Kroo i ocijenio da je Crna Gora ostvarila najveći napredak.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, posjetu Belgiji nastavio susretom sa De Kroom.

De Kroo je kazao da mu je čast da ima priliku da se sretne sa Đukanovićem i da razmijene mišljenja o daljim perspektivama saradnje i aktuelnim kretanjima u regionu i Evropi.

On je, kako se navodi, pohvalio Crnu Goru za ostvareni napredak u prethodnom periodu.

De Kroo je poručio da je Belgija posvećena jačanju partnerstva Crne Gore i EU.

„Crna Gora je zemlja koja je ostvarila najveći napredak, politički zastoj je to usporio, ali želimo da vas podstaknemo da se držite teme integracija i važnih reformi“, navodi se u saopštenju.

S druge strane, kako je istakao De Kroo, evropske zemlje treba jasno da pokažu ozbiljnost i izvjesnost članstva u EU.

Prema njegovim riječima, proces integracije je tehnički, ali i politički posao, i nije svaka država uspjela da očuva preovlađujuću podršku evropskoj politici kao Crna Gora.

To je, kako je kazao De Kroo, vrijedno čestitki.

On je zahvalio Crnoj Gori na ulozi koju ima u okviru Alijanse, kao i punoj usklađenosti sa stavovima EU u vanjskoj i bezbjednosnoj politici i kada je riječ o Ukrajinskoj krizi, posebno u poređenju sa drugim zemljama.

De Kroo se saglasio o značajnim potencijalima ekonomske saradnje dvije zemlje, prije svega u turizmu.

On je pohvalio policijsku saradnju dvije zemlje i opredijeljenost za jačanje saradnje u borbi protiv migracija i trgovine ljudima.

„Obostrano je iskazana spremnost da se nastavi sa snaženjem ugovorne baze, konkretno u odnosu na pitanje dvostrukog oporezivanja, i jačanju veza u oblasti kulture, obrazovanja i nauke“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je ukazao na dugu tradiciju odnosa Crne Gore i Belgije, koje karakteriše prijateljstvo i današnje savezništvo u NATO.

On je zahvalio Belgiji na kontinuiranoj podršci Crnoj Gori na putu integracija, koja ima dodatnu težinu jer dolazi od zemlje osnivača EU.

„Uz osvrt na izvjesno usporavanje u procesu integracija uzrokovano političkom nestabilnošću, potvrdio je da je Crna Gora apsolutno ubijeđena da je integracija jedini put za učvršćivanje stabilnosti i dalji ekonomski razvoj“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je naglasio da je Crna Gora opredijeljena da u dogledno vrijeme završi reforme i usvoji evropski sistem vrijednosti na putu ka ostvarenju cilja – članstva u EU.

On je kazao da je ekspertiza Belgije u tom kontekstu, posebno u oblasti vladavine prava, izuzetno važna.

„Uz visoke ocjene za dosadašnju saradnju dvije države, Đukanović je ocijenio da postoji značajan prostor za unapređenje ekonomske saradnje, na primjeru nedavne posjete crnogorskih privrednika Briselu i dobrih iskustava sa belgijskim kompanijama, poput Besixa“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je poručio da su vrata za partnere iz Belgije i zemalja EU otvorena.

On i De Kroo posebno su se osvrnuli na aktuelne prilike u regionu koje su, kako je saopšteno, na nižem nivou u odnosu na prethodni period.

Đukanović i De Kroo ocijenili su da će i samit EU-Zapadni Balkan u Tirani biti prilika za slanje snažne poruke o riješenosti Evrope da su za region, po obavljenom poslu usklađivanja sa evropskim standardima i dostizanja kriterijuma, vrata Unije otvorena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS