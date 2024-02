Podgorica, (MINA) – Evropske integracije Crne Gore nemaju alternativu, posebno u kontekstu međunarodnih i regionalnih izazova, saopšteno je na sastanku njemačkog ambasadora Petera Feltena i predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijela Živkovića.

Iz DPS-a su rekli da je Živković upoznao Feltena sa aktivnostima DPS-a, sa posebnim osvrtom na proces neposrednih unutarpartijskih izbora koji su prvi put održani u Crnoj Gori.

Živković je istakao da je DPS u izbornim procesima i u unutarpartijskim izborima pokazala jedinstvo, snagu i zrelost.

Živković je ocijenio da sve zajedno potvrđuje spremnost partije da se još jače i spremnije suoči sa izazovima na političkoj sceni sa ciljem preuzimanja društveno-političke odgovornosti.

Dodaje se da je Felten čestitao Živkoviću izbor za predsjednika partije.

Felten je, kako se navodi, pozdravio posvećenost DPS-a demokratskim principima i transparentnim političkim praksama koje uvode nove demokratske standarde u društvu, kao i istrajnost u politikama koje promovišu evropski put Crne Gore.

On je, kako se dodaje, ponovio nedvosmislenu podršku Njemačke evropskim integracijama Crne Gore, ocjenivši da je kao država članica NATO-a i kandidat za članstvo u EU Crna Gora važan partner Njemačke.

Navodi se da su tokom sastanka razmijenjena mišljenja o aktuelnim procesima na političkoj sceni i ocjenjeno je da put evropskih integracija države nema alternativu, posebno u kontekstu međunarodnih i regionalnih izazova.

