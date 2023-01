EU: Preispitati glasanje o izmjenama Zakona o VDT-u

Podgorica, (MINA) – Nacrt izmjena i dopuna Zakona o državnom tužilaštvu ne poštuje preporuke Evropske i Venecijanske komisije, rekli su iz Evropske unije (EU).

„EU poziva parlament da preispita to glasanje i umjesto toga preduzme imenovanje stalnog Vrhovnog državnog tužioca u skladu sa Ustavom Crne Gore“, navodi se u saopštenju dostavljenom Televiziji Crne Gore.

Kako prenosi portal RTCG, iz Brisela su poručili da Crna Gora mora ojačati nezavisnost, odgovornost i profesionalizam pravosuđa kako bi unaprijedila proces pristupanja, što su građani Crne Gore više puta tražili.

Važećim zakonom predviđeno je da se vršilac dužnosti /v.d./ vrhovnog državnog tužioca bira na šest mjeseci, kao i da na toj poziciji ista osoba može ostati još pola godine, ako se u tom roku ne izabere vrhovni tužilac u punom mandatu.

Predloženom zakonskom izmjenom predviđeno je da se v.d. mandat ne ograničava.

