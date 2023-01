EU pozdravlja početak saslušanja kandidata za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa pozvala je Skupštinu da hitno imenuje nedostajuće sudije Ustavnog suda, navodeći da Unija pozdravlja početak saslušanja kandidata na Ustavnom odboru.

Popa je na Tviteru /Twitter/ navela da je kao posmatrač prisustvovala današnjoj sjednici Ustavnog odbora, koji je počeo sa saslušavanjem kandidata za sudije Ustavnog suda.

“EU pozdravlja što je Ustavni odbor počeo sa intervjuisanjem kandidata za Ustavni sud”, kazala je Popa.

Ona je pozvala parlament da hitno imenuje nedostajuće sudije.

“To je vitalno za put Crne Gore prema EU. EU će nastaviti da pažljivo prati ovaj proces”, poručila je Popa.

