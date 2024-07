EU opredijelila 75 miliona EUR za pet infrastrukturnih projekata

Podgorica, (MINA) – Operativni odbor Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF) odobrio je danas Crnoj Gori, na sastanku u Londonu, šest grantova za zaštitu životne sredine i energetiku, ukupne vrijednosti 75 miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova.

Kako su kazali iz tog resora, u okviru tog paketa podrške, Evropske unija (EU) će izdvojiti novac za pet investicionih grantova za infrastrukturne projekte u oblasti zaštite životne sredine i jedan projekat tehničke pomoći za pripremu projektne dokumentacije u oblasti energetike u Crnoj Gori.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević rekla je da ukupna vrijednost šest investicija, uz nacionalno kofinansiranje i povoljne kredite, iznosi 171,5 miliona EUR.

“Implementacijom ovih važnih projekata, unaprijedićemo sisteme za snabdijevanje vodom i tretman otpadnih voda širom Crne Gore i poboljšati kvalitet života naših građana u Kotoru, Tivtu, Ulcinju, Cetinju, Nikšiću i Pljevljima”, kazala je Gorčević u onlajn uključenju u rad Odbora.

Prema njenim riječima, Crna Gora će imati višestruku korist od tih projekata.

“Modernizacija i proširenje vodovodne infrastukture doprinijeće poboljšanju javnog zdravlja i unaprijediće kvalitet života građana”, rekla je Gorčević.

Ona ja navela da je preduslov uspjeha u sektoru turizma pouzdano snabdjevanje vodom i efikasno upravljanje otpadnim vodama, posebno u popularnim turističkim destinacijama, pa će pozitivan uticaj na tu privrednu granu biti osjetan.

“Pored infrastrukturnih projekata, očekuje se da Crna Gora od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) dobije podsticaj u iznosu od miliona EUR i u oblasti energetike”, kazala je Gorčević.

Pored jasne praktične vrijednosti, kako je dodala Gorčević, implementacija tih projekata značajno će uticati na dinamiku ispunjavanja obaveza tokom procesa pristupnih pregovora.

Ona je rekla da će, dok se naporno radi da Plan rasta za Zapadni Balkan postane stvarnost, projekti podržani od WBIF pozitivno uticati na ispunjavanje zahtjeva za zaključenje pregovora u Poglavlju 27 – životna sredina.

Gorčević je rekla da je pristupanje EU suštinski transformativan proces.

“Na njegovom kraju, Crna Gora će u ekonomskom, društvenom i institucionalni smislu pripadati zajednici najrazvijenijih evropskih država”, dodala je Gorčević.

Prema njenim riječima, zadatak Vlade je da iskoristi sve mogućnosti koje se kroz evropsku integraciju pružaju Crnoj Gori kako bi kroz sprovođenje kvalitetnih projekata osnažila ekonomiju i poboljšala životni standard građana.

Gorčević je navela da je dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila prošle sedmice, velika pobjeda Crne Gore na njenom evropskom putu, ali i obaveza da ni najmanje ne posustaje kako bi do 2028. godine postala 28. članica.

Ona je zahvalila kolegama iz DG NEAR-a, Delegacije EU u Crnoj Gori, vodećim IFI-ima i crnogorskoj administraciji na podršci, posvećenosti i radu kako bi današnje odobrenje bilo moguće.

Crnoj Gori su, u okviru desetog investicionog poziva na sastanku Operativnog odbora koji je održan u Londonu, odobreni za usvajanje projekti unapređenja sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja, Crna Gori, s predloženim iznosom granta EU od 17,8 miliona EUR.

Odobren je projekat unapređenja sistema vodosnabdijevanja na Cetinju, s predloženim iznosom granta EU od 12,6 miliona EUR.

Crnoj Gori je odobren i projekat infrastruktura vodosnabdijevanja i prikupljanja otpadnih voda na Jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv s predloženim iznosom granta EU od 3,89 miliona EUR.

Podršku je dobio i projekat vodovod i tretman otpadnih voda na crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2 – Opština Tivat s predloženim iznosom granta EU od 9,5 miliona EUR.

Crnoj Gori je odobren i projekat vodosnabdijevanje i sanitacija u Ulcinju – Faza 1- Komponenta 2: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i prateće infrastrukture) s predloženim iznosom granta EU od 30,6 miliona EUR.

U saopštenju se navodi da kada je u pitanju 30. poziv za tehničku podršku u pripremi projektne dokumentacije, prethodno je pozitivno ocijenjen projektni predlog „Izgradnja novog 110 kV dalekovoda Virpazar-Briska Gora-Ulcinj sa nastavkom na 110/35 kV Virpazar i 110/35 kV Ulcinj, Crna Gora” u iznosu od milion EUR.

“Odobrenim grantom biće finansirana priprema studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi, kao i studija procjene društvenog i uticaja na životnu sredinu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je vodeća finansijska institucija EBRD.

