EU od Crne Gore očekuje fokus na ključne refome

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) očekuje od novog rukovodstva u Crnoj Gori da se usredsredi na ključne reforme koje su neophodne da bi zemlja napredovala u procesu evropskih integracija.

Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero je rekla da su evropske institucije spremne da sarađuju sa Crnom Gorom i svim političkim akterima kako bi pomogli zemlji da ostane na svom strateškom putu i izgradi konsenzus o akcijama koje su ključne za proces pridruživanja EU, prenosi Slobodna Evropa.

“Usredsređivanje na hitne reforme vladavine prava koje su navedene u poslednjem izveštaju Evropske komisije o proširenju su od ključnog značaja”, kazala je Pisonero na konferenciji za novinare u Briselu.

Ona je dodala da, u tom cilju, EU nastavlja da podržava Crnu Goru na njenom evropskom putu.

“Za nas je politička stabilnost ključna za napredovanje na putu ka EU, procesu koji donosi koristi i Crnoj Gori i Evropi u celini”, rekla je Pisnero

Ona je potvrdila da očekuje da se ubrzo organizuju prvi sastanci na visokom nivou između Evropske unije i novoizabranog predsednika Crne Gore Jakova Milatovića u Briselu.

