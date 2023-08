EU očekuje formiranje proevropske vlade i brži nastavak reformi

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) očekuje da u Crnoj Gori bude formirana jaka i proevropska vlada, koja će biti sposobna i posvećena da nastavi put ka EU u najkraćem mogućem roku.

To je za Televiziju Crne Gore poručila portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Hernandez.

Ona je kazala da od nove izvršne vlasti očekuju što brži nastavak reformi, prvenstveno u oblasti vladavine prava, prenosi Portal RTCG.

