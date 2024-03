Eskobar: SAD će nastaviti da podržavaju evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) nastaviće da podržavaju evropski put Crne Gore, posebno u jačanju vladavine prava i nezavisnosti institucija, kazao je specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar.

On se danas sastao da predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem.

Eskobar je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, naglasio ulogu Crne Gore kao kredibilnog NATO saveznika.

Navodi se da su na sastanku potvrđeni odlični odnosi dvije države, i istaknuta snažna podrška SAD-a reformskim procesima u Crnoj Gori.

Milatović je podsjetio na nedavne susrete sa američkim državnicima i naglasio da Crna Gora doživljava SAD kao važnog saveznika i prijatelja na međunarodnoj sceni sa kojim, kako je naveo, želi da učvrsti već uspostavljeno partnerstvo.

„U tom smislu, obostrano je izražen interes za uspostavljanjem strateškog partnerstva, imajući u vidu da postoji prostor za razvoj već započetog ekonomskog dijaloga, kao i za jačanje saradnje u oblasti odbrane i bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Milatović je, kako se navodi, ukazao na značaj saradnje dvije zemlje u okviru NATO-a, dodajući da države dijele političke i vrednosne stavove Alijanse.

